"Може статися повна катастрофа": як дрони загрожують безпеці у в'язницях

За даними поліції, безпілотники доставляють ув'язненим зброю, наркотики та інші небезпечні вантажі прямо у вікна тюремних камер.

У Великій Британії багато в'язниць стикаються з тим, що ув'язнені незаконно отримують різні товари за допомогою цивільних безпілотних літальних апаратів. Про це йдеться в матеріалі BBC.

У статті йдеться про те, що кількість інцидентів із дронами навколо в'язниць в Англії та Уельсі зросла майже в 10 разів із 2019 року. Згідно з останніми даними уряду Британії, минулого року біля в'язниць було виявлено 1063 дрони. Це вдвічі більше, ніж у 2022 році, коли було зафіксовано 478 безпілотників. У 2019 році йшлося всього про 122 випадки.

"Ми бачимо, що до в'язниць надходять дедалі більші партії наркотиків, дедалі більше мобільних телефонів, безпілотники стають дедалі більш досконалими з погляду того, скільки вантажу вони можуть перевозити, тож, звісно, це збільшує ризик проникнення до в'язниць інших, більш небезпечних речей", — сказав головний інспектор в'язниць Чарлі Тейлор.

Колишній ув'язнений Джеймі, який провів у в'язниці 14 років, розповів виданню, що кілька разів бачив, як дрони скидали посилки для ув'язнених. Він зазначив, що безпілотник може доставити до в'язниці будь-що, включно зі зброєю.

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Однією з виправних установ, де назріла проблема з дронами, стала в'язниця суворого режиму HMP Garth. За словами тюремних інспекторів, HMP Garth перетворилася "на аеропорт" через велику кількість БПЛА, що перевозять наркотики. У поліції зазначають, що досвідчені пілоти безпілотників доставляють посилки просто у вікна тюремних камер. У цих посилках бувають найрізноманітніші вантажі — від важких наркотиків до гірчиці.

Генеральний секретар Асоціації тюремних службовців (POA) Стів Гіллан зазначив, що найважче в цій ситуації доводиться співробітникам в'язниць. Він наголосив, що через дрони сучасному тюремному наглядачеві доводиться стикатися з безпрецедентним потоком наркотиків і насильства.

"Якщо з цим не розібратися, я передбачаю, що в одній із наших в'язниць може статися повна катастрофа, якщо туди доставлять безпілотники із запалювальними пристроями, зброєю або боєприпасами", — сказав Гіллан.

Нагадаємо, невпізнані безпілотники помітили над трьома авіабазами у Великій Британії, які використовують Військово-повітряні сили США.