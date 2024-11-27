"Может произойти полная катастрофа": как дроны угрожают безопасности в тюрьмах

По данным полиции, беспилотники доставляют заключенным оружие, наркотики и прочие опасные грузы прямо в окна тюремных камер.

В Великобритании многие тюрьмы сталкивают с тем, что заключенные незаконно получают различные товары с помощью гражданских беспилотных летательных аппаратов. Об этом идет речь в материале BBC.

В статье говорится, что число инцидентов с дронами вокруг тюрем в Англии и Уэльсе выросло почти в 10 раз с 2019 года. Согласно последним данным правительства Британии, в прошлом году около тюрем было обнаружено 1063 дрона. Это вдвое больше, чем в 2022 году, когда было зафиксировано 478 беспилотников. В 2019 году речь шла всего о 122 случаях.

"Мы видим, что в тюрьмы поступают все большие партии наркотиков, все больше мобильных телефонов, беспилотники становятся все более совершенными с точки зрения того, сколько груза они могут перевозить, поэтому, конечно, это увеличивает риск проникновения в тюрьмы других, более опасных вещей", — сказал главный инспектор тюрем Чарли Тейлор.

Бывший заключенный Джейми, который провел в тюрьме 14 лет, рассказал изданию, что несколько раз видел, как дроны сбрасывали посылки для заключенных. Он отметил, что беспилотник может доставить в тюрьму что угодно, включая оружие.

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Одним из исправительных учреждений, где назрела проблема с дронами, стала тюрьма строгого режима HMP Garth. По словам тюремных инспекторов, HMP Garth превратилась "в аэропорт" из-за большого количества БПЛА, перевозящих наркотики. В полиции отмечают, что опытные пилоты беспилотников доставляют посылки прямо в окна тюремных камер. В этих посылках бывают самые разные грузы — от тяжелых наркотиков до горчицы.

Генеральный секретарь Ассоциации тюремных служащих (POA) Стив Гиллан отметил, что труднее всего в этой ситуации приходится сотрудникам тюрем. Он подчеркнул, что из-за дронов современному тюремному надзирателю приходится сталкиваться с беспрецедентным потоком наркотиков и насилия.

"Если с этим не разобраться, я предсказываю, что в одной из наших тюрем может произойти полная катастрофа, если туда будут доставлены беспилотники с зажигательными устройствами, оружием или боеприпасами", — сказал Гиллан.

Напомним, неопознанные беспилотники заметили над тремя авиабазами в Великобритании, которые используют Военно-воздушные силы США.