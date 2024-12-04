Снаряд с крыльями: ВМС США получат 155-мм боеприпас LRMP с дальностью 120 км

Впечатляющая дальность достигается за счет оригинальных решений в конструкции. При выстреле снаряд поднимается на высоту до 14 км, после чего раскрываются крылья для фазы скольжения.

ВМС США ожидают получить артиллерийский боеприпас с беспрецедентной дальностью. Компания GA-EMS 2 декабря получила от армейцев заказ на разработку 155-мм артиллерийского снаряда Long Range Maneuvering Projectile (LRMP), который обещает стать революционным решением для современной артиллерии, поскольку его дальность превышает 120 км, что в четыре раза больше, чем у стандартных артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в Army Recognition.

Что делает LRMP уникальным

LRMP выделяется своей конструкцией и функциональностью. Использование формы треугольника Рело и складных крыльев позволяет снаряду скользить к цели без вспомогательной тяги, что существенно увеличивает дальность и снижает зависимость от сложных пусковых систем.

После запуска LRMP поднимается на высоту 12–14 километров, где раскрываются крылья для фазы скольжения. Его система наведения, разработанная на основе технологий беспилотника MQ-9 Reaper и программы Vintage Racer, включает бортовые камеры и алгоритмы машинного обучения, позволяя снаряду корректировать траекторию в реальном времени. Эти функции делают LRMP эффективным даже в условиях отсутствия GPS, обеспечивая поражение как неподвижных, так и движущихся целей.

LRMP адаптирован под существующие артиллерийские платформы, включая стандартные пусковые установки и транспортировочное оборудование. Модульная конструкция позволяет интегрировать различные типы полезной нагрузки — от кинетической до разведывательной. Это делает снаряд универсальным инструментом, способным выполнять как ударные миссии, так и операции по разведке, наблюдения, рекогносцировки (ISR).

Первые испытания и планы на будущее

На сегодняшний день LRMP прошел начальные испытания, направленные на проверку аэродинамики и живучести конструкции. В 2025 году запланированы планерные тесты на полигоне Дагвей в штате Юта. Отмечается, что General Atomics уже готовится к серийному производству снарядов и заявляет о возможности выпуска до 100 000 единиц в месяц, чтобы удовлетворить растущий спрос на высокоточные артиллерийские боеприпасы.

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