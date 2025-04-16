Самоходка "Гиацинт" ВС РФ оказалась "крепким цветком": САУ сожгли с четвертого раза (видео)
Операторы 427 полка беспилотных систем "Рарог" уничтожили одну из наиболее мощных дальнобойных самоходных артиллерийских установок российской армии — 2С5 "Гиацинт-С". Однако САУ оказалась живучей, выдержав три попадания украинских дронов.
Об этом стало известно 16 апреля, когда полк опубликовал видео успешной атаки на своем канале.
По данным аэроразведки, САУ была обнаружена в промышленной застройке. Несмотря на три первых попадания дронов-камикадзе, "Гиацинт" продолжал сохранять внешнюю целостность. Лишь четвертый удар, пришедшийся в казенную часть орудия, вызвал детонацию и возгорание машины.
"Устроим праздник сожженной бронетехники!" — прокомментировали бойцы полка "Рарог".
2С5 "Гиацинт-С": характеристики и возможности
Самоходная пушка 2С5 "Гиацинт-С" — это одна из самых мощных ствольных систем российской армии. Разработанная для уничтожения целей на глубине до 30 км, она способна эффективно вести контрбатарейную борьбу, разрушать укрепленные позиции, поражать командные пункты и огневые средства противника.
Особенности конструкции и характеристики:
- Безбашенная схема: орудие открыто установлено на корпусе, защищенном от пуль и осколков.
- Боевой расчет: 7 человек.
- Боевая масса: 27,5 тонны.
- Боекомплект: 30 выстрелов раздельно-гильзового заряжания со снарядами массой 46 кг.
- Наведение: вертикально — от -2° до +58°, горизонтально — от -15° до +15°.
- Скорострельность: 5–6 выстрелов в минуту.
- Время перевода в боевое положение: до 4 минут.
- Двигатель: В-59, мощностью 520 л.с.
- Максимальная скорость: до 60 км/ч по шоссе.
- Запас хода: 500 км.
Артустановка оснащена прицелами для ведения огня как с закрытых, так и с открытых позиций. Кроме основного орудия, она вооружена пулеметом ПКТ калибра 7,62 мм, противотанковым гранатометом РПГ-7В и может комплектоваться ПЗРК.
Несмотря эти характеристики, уничтожение 2С5 операторами БПЛА подтверждает актуальность и эффективность беспилотных систем на современном поле боя.
Ранее сообщалось, что украинские защитники уничтожили редкую САУ северокорейского производства M1989 Koksan, которую использовали российские войска на Покровском направлении в Донецкой области.