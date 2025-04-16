Самоходка "Гиацинт" ВС РФ оказалась "крепким цветком": САУ сожгли с четвертого раза (видео)

Операторы 427 полка беспилотных систем "Рарог" уничтожили одну из наиболее мощных дальнобойных самоходных артиллерийских установок российской армии — 2С5 "Гиацинт-С". Однако САУ оказалась живучей, выдержав три попадания украинских дронов.

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Об этом стало известно 16 апреля, когда полк опубликовал видео успешной атаки на своем канале.

По данным аэроразведки, САУ была обнаружена в промышленной застройке. Несмотря на три первых попадания дронов-камикадзе, "Гиацинт" продолжал сохранять внешнюю целостность. Лишь четвертый удар, пришедшийся в казенную часть орудия, вызвал детонацию и возгорание машины.

"Устроим праздник сожженной бронетехники!" — прокомментировали бойцы полка "Рарог".

2С5 "Гиацинт-С": характеристики и возможности

Самоходная пушка 2С5 "Гиацинт-С" — это одна из самых мощных ствольных систем российской армии. Разработанная для уничтожения целей на глубине до 30 км, она способна эффективно вести контрбатарейную борьбу, разрушать укрепленные позиции, поражать командные пункты и огневые средства противника.

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Особенности конструкции и характеристики:

Безбашенная схема: орудие открыто установлено на корпусе, защищенном от пуль и осколков.

Боевой расчет: 7 человек.

Боевая масса: 27,5 тонны.

Боекомплект: 30 выстрелов раздельно-гильзового заряжания со снарядами массой 46 кг.

Наведение: вертикально — от -2° до +58°, горизонтально — от -15° до +15°.

Скорострельность: 5–6 выстрелов в минуту.

Время перевода в боевое положение: до 4 минут.

Двигатель: В-59, мощностью 520 л.с.

Максимальная скорость: до 60 км/ч по шоссе.

Запас хода: 500 км.

Артустановка оснащена прицелами для ведения огня как с закрытых, так и с открытых позиций. Кроме основного орудия, она вооружена пулеметом ПКТ калибра 7,62 мм, противотанковым гранатометом РПГ-7В и может комплектоваться ПЗРК.

Несмотря эти характеристики, уничтожение 2С5 операторами БПЛА подтверждает актуальность и эффективность беспилотных систем на современном поле боя.

Ранее сообщалось, что украинские защитники уничтожили редкую САУ северокорейского производства M1989 Koksan, которую использовали российские войска на Покровском направлении в Донецкой области.