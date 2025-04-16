Самохідка "Гіацинт" ЗС РФ виявилася "міцною квіткою": САУ спалили з четвертого разу (відео)

Оператори 427 полку безпілотних систем "Рарог" знищили одну з найпотужніших далекобійних самохідних артилерійських установок російської армії — 2С5 "Гіацинт-С". Однак САУ виявилася живучою, витримавши три влучання українських дронів.

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Про це стало відомо 16 квітня, коли полк опублікував відео успішної атаки на своєму каналі.

За даними аеророзвідки, САУ було виявлено в промисловій забудові. Незважаючи на три перших влучання дронів-камікадзе, "Гіацинт" продовжував зберігати зовнішню цілісність. Лише четвертий удар, що припав на казенну частину гармати, спричинив детонацію і загоряння машини.

"Влаштуємо свято спаленої бронетехніки!" — прокоментували бійці полку "Рарог".

2С5 "Гіацинт-С": характеристики та можливості

Самохідна гармата 2С5 "Гіацинт-С" — це одна з найпотужніших ствольних систем російської армії. Розроблена для знищення цілей на глибині до 30 км, вона здатна ефективно вести контрбатарейну боротьбу, руйнувати укріплені позиції, вражати командні пункти та вогневі засоби противника.

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Особливості конструкції та характеристики:

Безбаштова схема: гармата відкрито встановлена на корпусі, захищеному від куль і осколків.

Бойовий розрахунок: 7 осіб.

Бойова маса: 27,5 тонни.

Боєкомплект: 30 пострілів роздільно-гільзового заряджання зі снарядами масою 46 кг.

Наведення: вертикально — від -2° до +58°, горизонтально — від -15° до +15°.

Скорострільність: 5-6 пострілів на хвилину.

Час переведення в бойове положення: до 4 хвилин.

Двигун: В-59, потужністю 520 к.с.

Максимальна швидкість: до 60 км/год по шосе.

Запас ходу: 500 км.

Артустановка оснащена прицілами для ведення вогню як із закритих, так і з відкритих позицій. Крім основного знаряддя, вона озброєна кулеметом ПКТ калібру 7,62 мм, протитанковим гранатометом РПГ-7В і може комплектуватися ПЗРК.

Попри ці характеристики, знищення 2С5 операторами БпЛА підтверджує актуальність та ефективність безпілотних систем на сучасному полі бою.

Раніше повідомлялося, що українські захисники знищили рідкісну САУ північнокорейського виробництва M1989 Koksan, яку використовували російські війська на Покровському напрямку в Донецькій області.