Снаряд із крилами: ВМС США отримають 155-мм боєприпас LRMP з дальністю 120 км

Вражаюча дальність досягається за рахунок оригінальних рішень у конструкції. При пострілі снаряд підіймається на висоту до 14 км, після чого розкриваються крила для фази ковзання.

ВМС США очікують отримати артилерійський боєприпас із безпрецедентною дальністю. Компанія GA-EMS 2 грудня отримала від армійців замовлення на розробку 155-мм артилерійського снаряда Long Range Maneuvering Projectile (LRMP), який обіцяє стати революційним рішенням для сучасної артилерії, оскільки його дальність перевищує 120 км, що в чотири рази більше, ніж у стандартних артилерійських снарядів. Про це повідомили в Army Recognition.

Що робить LRMP унікальним

LRMP виділяється своєю конструкцією і функціональністю. Використання форми трикутника Рело і складних крил дозволяє снаряду ковзати до цілі без допоміжної тяги, що істотно збільшує дальність і знижує залежність від складних пускових систем.

Після запуску LRMP підіймається на висоту 12-14 кілометрів, де розкриваються крила для фази ковзання. Його система наведення, розроблена на основі технологій безпілотника MQ-9 Reaper і програми Vintage Racer, містить бортові камери та алгоритми машинного навчання, даючи змогу снаряду коригувати траєкторію в реальному часі. Ці функції роблять LRMP ефективним навіть в умовах відсутності GPS, забезпечуючи ураження як нерухомих, так і рухомих цілей.

LRMP адаптований під наявні артилерійські платформи, включно зі стандартними пусковими установками й транспортувальним обладнанням. Модульна конструкція дозволяє інтегрувати різні типи корисного навантаження — від кінетичного до розвідувального. Це робить снаряд універсальним інструментом, здатним виконувати як ударні місії, так і операції з розвідки, спостереження, рекогносцировки (ISR).

Перші випробування та плани на майбутнє

На сьогодні LRMP пройшов початкові випробування, спрямовані на перевірку аеродинаміки та живучості конструкції. У 2025 році заплановані планерні тести на полігоні Дагвей у штаті Юта. Зазначається, що General Atomics вже готується до серійного виробництва снарядів і заявляє про можливість випуску до 100 000 одиниць на місяць, щоб задовольнити зростаючий попит на високоточні артилерійські боєприпаси.

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