Taurus для Украины: шанс появился, но главная проблема в количестве, — аналитики

Немецкие крылатые ракеты Taurus, которые канцлер Олаф Шольц не согласился предоставить Украине, все же могут передать ВСУ. На это указывает позиция вероятного будущего канцлера, а ныне лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца. Между тем, такие ракеты критически важны для победы Украины.

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Об этом пишут аналитики издания Defense Express.

Генеральный директор немецкого оборонного гиганта Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что даже если бы Taurus и передали, это существенно не повлияло бы на ход войны. Зато, по его словам, большую эффективность ВСУ принесет передача артиллерийских снарядов.

Заявление прозвучало в рамках разговора, который больше касался успехов самой компании.

Паппергер, в частности, сообщил, что за 2024 год продажи Rheinmetall выросли на 36% и достигли 9,75 млрд евро. Оборонные заказы дали доходность в 19%, а общий портфель контрактов компании уже составляет 55 млрд евро. В 2025 году компания ожидает роста объемов продаж еще на 35-40%.

Отдельно Паппергер упомянул, что сейчас его компания выпускает около 750 тысяч артснарядов в год, а цель — достичь производства 1,5 миллиона. Для этого компания не только наращивает производство в Германии и Испании, но и строит новые мощности в Литве, Латвии, Эстонии, Дании, Украине, а также ведет переговоры с Польшей и Румынией.

Предприятие в Украине, которое должно заработать в 2026 году, по плану должно производить 150 тысяч снарядов, однако показатели пока на стадии корректировки. Точную цифру Паппергер не назвал. Завод в Украине построят "под ключ", а контрольный пакет акций останется за Rheinmetall.

Ставку на производство боеприпасов в компании считают стратегией, так как спрос в мире на подобные заводы и их продукцию растет.

Относительно Taurus, есть важный нюанс: несмотря на громкие заявления, их доступное количество ограничено. Об этом впервые еще в 2023 году заявил министр обороны Германии Борис Писториус. В прослушанном разговоре немецких военных, который слили россияне, речь шла о передаче максимум 100 ракет — двумя партиями по 50. Или даже меньше, ведь запасы Бундесвера оценивают в 150-250 боеготовых единиц.

Новых Taurus в Германии не планируют производить — только техническое обслуживание имеющихся (всего — 479 единиц) с расчетом сохранить боеспособность до 2045 года, потратив на это более 800 млн евро.

Однако, передача этих ракет — это не только об ударе по тыловым объектам РФ, хотя и такой шаг играл бы в пользу Украины. Однако речь идет еще и о политической позиции Германии, которой Москва неоднократно угрожала в случае передачи ракет. Ранее подобные "красные линии" не остановили Францию и Британию с их Storm Shadow и SCALP.

Напомним, что кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц заявил о своей готовности поддержать передачу Украине немецко-шведских дальнобойных ракет Taurus. Это вооружение, по его мнению, может помочь Вооруженным силам Украины разрушить наземные логистические маршруты, которые соединяют территорию России с оккупированным Крымом.

Также, бывший президент России и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев агрессивно отреагировал на информацию о возможной поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. Обращаясь к вероятному будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу, Медведев угрожал и призвал его "дважды подумать", обвинив политика в намерении нанести удар по Крымскому мосту и даже назвав его "нацистом".