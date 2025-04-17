Taurus для України: шанс з'явився, але головна проблема в кількості, — аналітики

Німецькі крилаті ракети Taurus, які канцлер Олаф Шольц не погодився надати Україні, все ж таки можуть передати ЗСУ. На це вказує позиція ймовірного майбутнього канцлера, а нині лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца. Між тим, такі ракети критично важливі для перемоги України.

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Про це пишуть аналітики видання Defense Express.

Генеральний директор німецького оборонного гіганта Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що навіть якби Taurus і передали, це суттєво не вплинуло б на перебіг війни. Натомість, за його словами, більшу ефективність ЗСУ принесе передача артилерійських снарядів.

Заява прозвучала в межах розмови, яка більше стосувалася успіхів самої компанії.

Папперґер, зокрема, повідомив, що за 2024 рік продажі Rheinmetall зросли на 36% і досягли 9,75 млрд євро. Оборонні замовлення дали прибутковість у 19%, а загальний портфель контрактів компанії вже становить 55 млрд євро. У 2025 році компанія очікує на зростання обсягів продажів ще на 35–40%.

Окремо Паппергер згадав, що наразі його компанія випускає близько 750 тисяч артснарядів на рік, а мета — досягти виробництва 1,5 мільйона. Для цього компанія не лише нарощує виробництво в Німеччині та Іспанії, а й будує нові потужності у Литві, Латвії, Естонії, Данії, Україні, а також веде перемовини з Польщею та Румунією.

Підприємство в Україні, яке має запрацювати у 2026 році, за планом має виробляти 150 тисяч снарядів, проте показники поки що на стадії коригування. Точну цифру Папперґер не назвав. Завод в Україні збудують "під ключ", а контрольний пакет акцій залишиться за Rheinmetall.

Ставку на виробництво боєприпасів у компанії вважають стратегією, бо попит у світі на подібні заводи і їх продукцію росте.

Щодо Taurus, є важливий нюанс: попри гучні заяви, їх доступна кількість обмежена. Про це вперше ще в 2023 році заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. У прослуханій розмові німецьких військових, яку злили росіяни, йшлося про передачу максимум 100 ракет — двома партіями по 50. Або навіть менше, адже запаси Бундесверу оцінюють у 150–250 боєготових одиниць.

Нових Taurus у Німеччині не планують виробляти — лише технічне обслуговування наявних (усього — 479 одиниць) із розрахунком зберегти боєздатність до 2045 року, витративши на це понад 800 млн євро.

Проте, передача цих ракет — це не лише про удар по тилових обʼєктах РФ, хоча і такий крок грав би на користь України. Проте мова йде ще й про політичну позицію Німеччини, якій Москва неодноразово погрожувала у разі передачі ракет. Раніше подібні "червоні лінії" не зупинили Францію та Британію з їх Storm Shadow та SCALP.

Нагадаємо, що кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц заявив про свою готовність підтримати передачу Україні німецько-шведських далекобійних ракет Taurus. Це озброєння, на його думку, може допомогти Збройним силам України зруйнувати наземні логістичні маршрути, які з'єднують територію Росії з окупованим Кримом.

Також, колишній президент Росії та заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв агресивно відреагував на інформацію про можливе постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Звертаючись до ймовірного майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Медведєв погрожував і закликав його "двічі подумати", звинувативши політика у намірі завдати удару по Кримському мосту та навіть назвавши його "нацистом".