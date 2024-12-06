ЗС РФ вдарили балістикою по адмінбудівлі у Кривому Розі: є постраждалі (фото)

Серед поранених — 6-річна дитина, її доправили до лікарні. Відомо про одного загиблого. Через приліт рух транспорту в центральній частині міста ускладнений.

Російські окупанти 6 листопада ввечері вдарили балістикою по центральній частині Кривого Рогу. Попередньо, цілили в адмінбудівлю. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог поцілив по Кривому Рогу. За попередніми даними, пошкоджена адмінбудівля. Інформацію уточнюємо", — написав він.

Далі Сергій Лисак повідомив, що через удар по Кривому Рогу загинув чоловік.

"Є й постраждалі, серед них — 6-річна дитина. Хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості", — написав голова ОВА.

За кілька хвилин в ОВА повідомили про 2 загиблих.

"У Кривому Розі двоє загиблих і 8 постраждалих. З них половина — госпіталізовані в стані середньої тяжкості", — йшлося в повідомленні.

Втім, згодом в ОВА спростували інформацію про ще одного загиблого, яку оприлюднили раніше.

Одна людина не виходить на зв'язок. Рятувальники обстежують потрощену будівлю.

Місцеве ЗМІ "Свої" і соцмережі повідомляють про пошкодження житлових будинків та поранених криворіжців. У місті лунають сирени швидких.

Російські окупанти 6 грудня двічі скеровували балістику в напрямку Кривого Рогу. Перша — вибухнула в Криворізькому районі, друга — у Металургійному районі в самому місті.

Нагадаємо, що 5 грудня повідомлялося, що ЗС РФ атакували регіони України безпілотними апаратами типу "Шахед", а також завдали удару балістичними ракетами по Дніпропетровщині. Засобами української ППО було знищено 30 БпЛА противника.

Також повідомлялося, що російські "Шахеди" дедалі частіше залітають на територію Білорусі. За даними моніторингової групи Hajun Project, білоруська влада за допомогою репресій приховує масову "міграцію" дронів-камікадзе з України.