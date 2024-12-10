У Покровську через загострення ситуації відключать газопостачання: коли це станеться

"Донецькоблгаз" заявило про неможливість ліквідовувати наслідки бойових дій на системі газорозподілу та відновлювати газопостачання абонентам у Покровську.

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З 12 грудня у місті Покровськ Донецької області призупиняється постачання природного газу. Причиною стали серйозні пошкодження газопроводів через постійні обстріли, спричинені повномасштабною війною. Про це йдеться у повідомленні ТОВ "Донецькоблгаз" у Facebook у вівторок, 10 грудня.

"У звʼязку з загостренням ситуації, повʼязаної з повномасштабним вторгненням Російської Федерації, з 12.12.2024 призупиняється розподіл природного газу у м. Покровськ", — зазначили в товаристві.

Покровськ відключають від газопостачання Фото: Скриншот

Як повідомили в "Донецькоблгазі", попри всі зусилля працівників компанії, які під обстрілами намагалися забезпечувати місто газом, ситуація ускладнилася до критичного рівня.

"Нині через значні пошкодження газопроводів та постійні ворожі атаки ліквідація наслідків бойових дій на системі газорозподілу та відновлення газопостачання абонентам — неможливі", — пояснили в компанії.

Карта бойових дій станом на 10 грудня Фото: deepstatemap.live

Жителів Покровська просять перекрити газові крани на газових приладах та на газопроводі до приладів, а власників приватних будинків — перекрити запірні пристрої на вводах газопроводів до будівель.

Нагадаємо, 9 грудня аналітики DeepState заявили про наближення російських військ до Покровська. Окупанти просунулися між населеними пунктами Шевченко та Відродження.

10 грудня командир взводу 24-го ОШБ "Айдар" із позивним "Осман" Станіслав Бунятов заявив, що втрата Покровська загрожуватиме проривом російських військ у ще одній області.