В Покровске из-за обострения ситуации отключат газоснабжение: когда это произойдет

"Донецкоблгаз" заявило о невозможности ликвидировать последствия боевых действий на системе газораспределения и восстанавливать газоснабжение абонентам в Покровске.

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С 12 декабря в городе Покровск Донецкой области приостанавливается поставка природного газа. Причиной стали серьезные повреждения газопроводов из-за постоянных обстрелов, вызванных полномасштабной войной. Об этом говорится в сообщении ООО "Донецкоблгаз" в Facebook во вторник, 10 декабря.

"В связи с обострением ситуации, связанной с полномасштабным вторжением Российской Федерации, с 12.12.2024 приостанавливается распределение природного газа в г. Покровск", — отметили в обществе.

Покровск отключают от газоснабжения Фото: Скриншот

Как сообщили в "Донецкоблгазе", несмотря на все усилия работников компании, которые под обстрелами пытались обеспечивать город газом, ситуация осложнилась до критического уровня.

"Сейчас из-за значительных повреждений газопроводов и постоянных вражеских атак ликвидация последствий боевых действий на системе газораспределения и восстановление газоснабжения абонентам — невозможны", — пояснили в компании.

Карта боевых действий по состоянию на 10 декабря Фото: deepstatemap.live

Жителей Покровска просят перекрыть газовые краны на газовых приборах и на газопроводе к приборам, а владельцев частных домов — перекрыть запорные устройства на вводах газопроводов в здания.

Напомним, 9 декабря аналитики DeepState заявили о приближении российских войск к Покровску. Оккупанты продвинулись между населенными пунктами Шевченко и Возрождение.

10 декабря командир взвода 24-го ОШБ "Айдар" с позывным "Осман" Станислав Бунятов заявил, что потеря Покровска грозит прорывом российских войск в еще одной области.