ЗСУ встановили рекорд на фронті: деталі від військових аналітиків (фото)

Концерн Leonardo анонсував можливу сертифікацію боєприпасів Vulcano з гаубицею Krab. З’ясувалося, що нову зброю вже випробували у реальних боях, а застосували її українські артилеристи.

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Під час Міжнародної артилерійської конференції представник концерну Leonardo повідомив про переговори щодо можливої сертифікації боєприпасів Vulcano з польською гаубицею Krab. Деталі передали у Defence 24.

Польські аналітики зазначили, потенційно це означає, що до списку ракет, які застосовуються з установки, додасться нова зброя з дальністю до 70-80 кілометрів.

Артилерійські зразки, випробуваних снарядами Vulcano Фото: Defence 24

Водночас експерти припустили, що снаряди вже були протестовані у роботі з гаубиці Krab. Представник PGZ Serwis Orel у подкасті "Poznaj Gen Zbrojeniówki" поділився, що українські артилеристи могли уразити ціль з установки на відстані 70 кілометрів. Це може свідчити про використання Vulcano GLR.

Характеристики Vulcano

Vulcano GLR — це високоточний боєприпас калібру 155 мм, який розробив італійський концерн Leonardo. Його похибка кругового влучення становить 2 метри. Снаряд обладнано супутниковою й інерціальною системами навігації, а також напівактивною лазерною точковою системою наведення, яка дозволяє в польоті боротися з рухомими цілями.

Ракета Vulcano 155 GLR Фото: Defence 24

Максимальна дальність стрільби Vulcano залежить від довжини ствола установки, з якої боєприпас запускають. Вона може становити як 55 кілометрів, так і понад 70. Початкова швидкість польоту — 1020 метрів на секунду (за використання 3-4 модульних метальних зарядів). Ракета може мати один із трьох типів запалів: ударний, уповільнений удар і неконтактний запал, налаштований на детонацію на певній висоті.

Інформація про високоточні балістичні боєприпаси Vulcano 155 Фото: Defence 24

ЗСУ встановили рекорд

У Defense Express підкреслили, що показник дальності стрільби в 70 кілометрів із гаубиці Krab — справді рекордний. Окрім того, йшлося про саме бойову стрільбу по ЗС РФ, а показник у 70 кілометрів раніше показували хіба що на полігонних випробовуваннях дослідні розробки.

Окрім того, українські аналітики наголосили, що з оприлюдненої інформації випливає висновок про передану в межах міжнародної допомоги ЗСУ певну кількість керованих Vulcano GLR.

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