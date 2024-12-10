ВСУ установили рекорд на фронте: детали от военных аналитиков (фото)

Концерн Leonardo анонсировал возможную сертификацию боеприпасов Vulcano с гаубицей Krab. Выяснилось, что новое оружие уже испытали в реальных боях, а применили его украинские артиллеристы.

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Во время Международной артиллерийской конференции представитель концерна Leonardo сообщил о переговорах о возможной сертификации боеприпасов Vulcano с польской гаубицей Krab. Детали передали в Defence 24.

Польские аналитики отметили, что потенциально это означает, что в список ракет, применяемых с установки, добавится новое оружие с дальностью до 70-80 километров.

Артиллерийские образцы, испытанных снарядами Vulcano Фото: Defence 24

В то же время эксперты предположили, что снаряды уже были протестированы в работе с гаубицы Krab. Представитель PGZ Serwis Orel в подкасте "Poznaj Gen Zbrojeniówki", делился, что украинские артиллеристы могли поразить цель из установки на расстоянии 70 километров. Это может свидетельствовать об использовании Vulcano GLR.

Характеристики Vulcano

Vulcano GLR — это высокоточный боеприпас калибра 155 мм, который разработал итальянский концерн Leonardo. Его погрешность кругового попадания составляет 2 метра. Снаряд оборудован спутниковой и инерциальной системами навигации, а также полуактивной лазерной точечной системой наведения, которая позволяет в полете бороться с движущимися целями.

Ракета Vulcano 155 GLR Фото: Defence 24

Максимальная дальность стрельбы Vulcano зависит от длины ствола установки, из которой боеприпас запускают. Она может составлять как 55 километров, так и более 70. Начальная скорость полета — 1020 метров в секунду (при использовании 3-4 модульных метательных зарядов). Ракета может иметь один из трех типов запалов: ударный, замедленный удар и неконтактный запал, настроенный на детонацию на определенной высоте.

Информация о высокоточных баллистических боеприпасах Vulcano 155 Фото: Defence 24

ВСУ установили рекорд

В Defense Express подчеркнули, что показатель дальности стрельбы в 70 километров из гаубицы Krab — действительно рекордный. Кроме того, речь шла именно о боевой стрельбе по ВС РФ, а показатель в 70 километров ранее показывали разве что на полигонных испытаниях опытные разработки.

Кроме того, украинские аналитики отметили, что из обнародованной информации следует вывод о переданном в рамках международной помощи ВСУ определенное количество управляемых Vulcano GLR.

Напомним, бывший морской пехотинец США за семь месяцев разработал технологию, которая позволяет украинским дронам избегать заглушения вражескими средствами РЭБ.

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