Оккупанты в Крыму убрали с линии защиты Керченского моста почти половину барж, — ЦЖР

Количество барж между островом Тузла и побережьем Керченского полуострова начало уменьшаться в конце ноября.

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В оккупированном Крыму за последний месяц вдвое уменьшилось количество барж, которые оккупанты использовали как заграждение для защиты от морских беспилотников ВСУ Керченского моста. Об этом сообщает "Центр журналистских расследований".

Еще 8 ноября 2024 года на спутниковых снимках по обе стороны судоходного канала в Керченском проливе было зафиксировано 34 плавсредства в два ряда. Их россияне скрепили между собой.

На свежих фотографиях спутника Sentinel-2 от 8 декабря 2024 года видно, что между островом Тузла и побережьем Керченского полуострова осталось 18 барж. Остальные 16 судов куда-то исчезли.

Количество барж начало уменьшаться в конце ноября. Так, 29-го числа их было 24, а 3 декабря уже по меньшей мере 19.

Напомним, что 10 августа партизаны "АТЕШа" сообщали, что из-за активности ВСУ на фронте ВС РФ начали ускоренно укреплять защиту Крымского моста системами противовоздушной обороны, а также подгонять туда баржи.

Также глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что работа над подготовкой к уничтожению Крымского моста продолжается. Это, отметил он, требует комплексного решения.