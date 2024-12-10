Окупанти в Криму прибрали з лінії захисту Керченського мосту майже половину барж, — ЦЖР

Кількість барж між островом Тузла та узбережжям Керченського півострова почала зменшуватись наприкінці листопада.

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В окупованому Криму за останній місяць удвічі зменшилася кількість барж, які окупанти використовували як загородження для захисту від морських безпілотників ЗСУ Керченського мосту. Про це повідомляє "Центр журналістських розслідувань".

Ще 8 листопада 2024 року на супутникових знімках по обидва боки суднохідного каналу в Керченській протоці було зафіксовано 34 плавзасоби у два ряди. Їх росіяни скріпили між собою.

На свіжих світлинах супутника Sentinel-2 від 8 грудня 2024 року видно, що між островом Тузла та узбережжям Керченського півострова залишилось 18 барж. Решта 16 суден кудись зникли.

Кількість барж почала зменшуватись наприкінці листопада. Так, 29-го числа їх було 24, а 3 грудня вже щонайменше 19.

Нагадаємо, що 10 серпня партизани "АТЕШу" повідомляли, що через активність ЗСУ на фронті ЗС РФ почали прискорено зміцнювати захист Кримського мосту системами протиповітряної оборони, а також підганяти туди баржі.

Також глава ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що робота над підготовкою до знищення Кримського мосту триває. Це, зазначив він, потребує комплексного вирішення.