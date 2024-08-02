"Шанс есть": Буданов не исключил, что Крымский мост будет уничтожен в ближайшее время

Отвечая на вопрос журналистки, Буданов коротко сказал, что "работа идет".

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Работа над подготовкой к уничтожению Крымского моста продолжается. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, отвечая на вопрос журналистки для сюжета телемарафона "Единые новости".

Журналистка отметила, что Керченский мост, построенный Россией после аннексии Крыма, все еще стоит и спросила, есть ли надежда на то, что он будет уничтожен в ближайшее время.

"Все работают и над дальними ударами, и над этим (уничтожением Керченского моста — ред.). Это все требует, скажем так, комплексного решения. Работа идет", — заверил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Отвечая на вопрос, будет ли в ближайшие несколько месяцев, или хотя бы до конца года, разрушен Крымский мост, глава украинской разведки ответил: "Шансы есть".

Напомним, россияне на временно оккупированном Крымском полуострове продолжают переживать за судьбу моста через Керченский пролив. И пытаются максимально защитить его от морских дронов. Очевидцы утверждают, что количество барж вокруг моста вновь увеличилось.

А в ГУР рассказывали, возможно ли уничтожить Крымский мост с помощью морских дронов вроде Magura V5. По словам представителя разведывательного ведомства Евгения Ерина, для разрушения Керченского моста вряд ли будет применяться только один вид оружия. И если морские безэкипажные катера и будут использоваться, то только вместе с другим вооружением.