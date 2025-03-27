Підірвали "Солнцепек" і "Коксан": боєць ЗСУ розповів про специфіку полку NEMESIS (відео)

Полк NEMESIS знищує п'яту частину російських ЗРК, повідомило командування Сил безпілотних систем. Бійці підрозділу першими підірвали північнокорейську САУ.

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412-й окремий полк безпілотних систем NEMESIS працює на оперативно-тактичному рівні і дрони Збройних сил України дістають цілі в тилу противника або діють майже на лінії фронту. На відео з точок ударів можна побачити, як підриваються ТОС "Солнцепек", росіяни на мотоциклах або вантажівки з боєприпасами. Про особливості роботи NEMESIS на фронті морський піхотинець та ветеран Олексій "Мутний" Василюк розповів "Армія TV".

Дрони ЗСУ - як працює 412 ОПБпС Nemesis див. з 34:31

Олексій Василюк — український військовий, який приєднався до ЗСУ у 20-річному віці ще до початку російського вторгнення. Коли почалась повномасштабна війна, він отримав поранення, потім брав участь в "Іграх нескорених", а згодом потрапив до 412 ОПБпС Nemesis. У розмові з журналістами боєць пояснив, яка специфіка роботи його підрозділу. Зі слів "Мутного", полк виконує завдання на лінії бойового зіткнення та підтримує піхотні частини Сил оборони. Найперші цілі для безпілотників — це бронегрупи ЗС РФ, артилерія, САУ, засоби ППО. Деякі цілі розташовані поруч з лінією боїв, а деякі — на відстані близько 10 км в тилу ворога, пояснив Василюк.

"Ми багато знищуємо ППО противника. Це дає нам більшу волю в небі, тому що ми привідкриваємо повітряний простір", — сказав він.

Серед вдалих відпрацювань, наприклад, північнокорейська САУ М-1978 "Коксан", здатна бити на 40 км, додав Олексій. Боєць пояснив, що результативну операцію провели завдяки якісній підготовці та аналізу ситуації.

"В нас якісно побудована система планування і розвідки. Перш ніж ми проводимо операції, ми добре аналізуємо все, що відбувається на напрямку. Хлопці за нею стежили, виділили на це час ресурси і змогли її уразити", — заявив "Мутний".

У каналі Сил безпілотних систем, до складу яких входить 412 ОПБпС Nemesis, вказано, що полк підриває 20% ЗРК, знешкоджених на фронті. Протягом року роботи підрозділ знищив 1 500 російських гармат.

Дрони ЗСУ — деталі роботи 412 ОПБпС Nemesis

Полк Nemesis підірвав САУ "Коксан" у лютому 2025 року. У Telegram-каналі підрозділу можна відшукати кадри полювання на російських мотоциклістів, які поспішаються дістатись до лінії фронту. Також є підрив ледь не двох десятків військових вантажівок. Крім того, 28 лютого оператори безпілотних систем підірвали ТОС "Солнцепек" ЗС РФ, а разом з нею — заряджальну машину та екіпаж.

Зазначимо, Фокус писав про успішні дії дронів ЗСУ, які 18 лютого підірвали північнокорейську САУ "Коксан". ЗС РФ тримали артилерійську установку в Луганській області. Спецоперацію успішно реалізували саме бійці 412 полку NEMESIS. Українське командування наголосило, що це був перший випадок знищення САУ з КНДР.

Нагадуємо, 11 березня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав новий дрон ЗСУ, який здатен нести шість безпілотників і незабаром надійде українським бійцям.