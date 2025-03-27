Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Підірвали "Солнцепек" і "Коксан": боєць ЗСУ розповів про специфіку полку NEMESIS (відео)

Дрон ЗСУ, БПЛА ЗСУ, полк Nemesis ЗСУ, полк безпілотних систем, безпілотники ЗСУ, дрони на фронті, дрони Nemesis
Фото: 412 полк NEMESIS/Telegram | 412 окремого полку безпілотних систем "Nemesis" воює проти ЗС РФ

Полк NEMESIS знищує п'яту частину російських ЗРК, повідомило командування Сил безпілотних систем. Бійці підрозділу першими підірвали північнокорейську САУ.

Related video

412-й окремий полк безпілотних систем NEMESIS працює на оперативно-тактичному рівні і дрони Збройних сил України дістають цілі в тилу противника або діють майже на лінії фронту. На відео з точок ударів можна побачити, як підриваються ТОС "Солнцепек", росіяни на мотоциклах або вантажівки з боєприпасами. Про особливості роботи NEMESIS на фронті морський піхотинець та ветеран Олексій "Мутний" Василюк розповів "Армія TV".

Дрони ЗСУ - як працює 412 ОПБпС Nemesis див. з 34:31

Олексій Василюк — український військовий, який приєднався до ЗСУ у 20-річному віці ще до початку російського вторгнення. Коли почалась повномасштабна війна, він отримав поранення, потім брав участь в "Іграх нескорених", а згодом потрапив до 412 ОПБпС Nemesis. У розмові з журналістами боєць пояснив, яка специфіка роботи його підрозділу. Зі слів "Мутного", полк виконує завдання на лінії бойового зіткнення та підтримує піхотні частини Сил оборони. Найперші цілі для безпілотників — це бронегрупи ЗС РФ, артилерія, САУ, засоби ППО. Деякі цілі розташовані поруч з лінією боїв, а деякі — на відстані близько 10 км в тилу ворога, пояснив Василюк.

"Ми багато знищуємо ППО противника. Це дає нам більшу волю в небі, тому що ми привідкриваємо повітряний простір", — сказав він.

Серед вдалих відпрацювань, наприклад, північнокорейська САУ М-1978 "Коксан", здатна бити на 40 км, додав Олексій. Боєць пояснив, що результативну операцію провели завдяки якісній підготовці та аналізу ситуації.

"В нас якісно побудована система планування і розвідки. Перш ніж ми проводимо операції, ми добре аналізуємо все, що відбувається на напрямку. Хлопці за нею стежили, виділили на це час ресурси і змогли її уразити", — заявив "Мутний".

У каналі Сил безпілотних систем, до складу яких входить 412 ОПБпС Nemesis, вказано, що полк підриває 20% ЗРК, знешкоджених на фронті. Протягом року роботи підрозділ знищив 1 500 російських гармат.

Дрони ЗСУ — деталі роботи 412 ОПБпС Nemesis

Полк Nemesis підірвав САУ "Коксан" у лютому 2025 року. У Telegram-каналі підрозділу можна відшукати кадри полювання на російських мотоциклістів, які поспішаються дістатись до лінії фронту. Також є підрив ледь не двох десятків військових вантажівок. Крім того, 28 лютого оператори безпілотних систем підірвали ТОС "Солнцепек" ЗС РФ, а разом з нею — заряджальну машину та екіпаж.

Зазначимо, Фокус писав про успішні дії дронів ЗСУ, які 18 лютого підірвали північнокорейську САУ "Коксан". ЗС РФ тримали артилерійську установку в Луганській області. Спецоперацію успішно реалізували саме бійці 412 полку NEMESIS. Українське командування наголосило, що це був перший випадок знищення САУ з КНДР.

Нагадуємо, 11 березня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав новий дрон ЗСУ, який здатен нести шість безпілотників і незабаром надійде українським бійцям.