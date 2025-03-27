Взорвали "Солнцепек" и "Коксан": боец ВСУ рассказал о специфике полка NEMESIS (видео)

Полк NEMESIS уничтожает пятую часть российских ЗРК, сообщило командование Сил беспилотных систем. Бойцы подразделения первыми взорвали северокорейскую САУ.

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412-й отдельный полк беспилотных систем NEMESIS работает на оперативно-тактическом уровне и дроны Вооруженных сил Украины достают цели в тылу противника или действуют почти на линии фронта. На видео с точек ударов можно увидеть, как подрываются ТОС "Солнцепек", россияне на мотоциклах или грузовики с боеприпасами. Об особенностях работы NEMESIS на фронте морской пехотинец и ветеран Алексей "Мутный" Василюк рассказал "Армия TV".

Дроны ВСУ — как работает 412 ОПБпС Nemesis см. с 34:31

Алексей Василюк — украинский военный, который присоединился к ВСУ в 20-летнем возрасте еще до начала российского вторжения. Когда началась полномасштабная война, он получил ранения, затем участвовал в "Играх непокоренных", а затем попал в 412 ОПБпС Nemesis. В разговоре с журналистами боец объяснил, какова специфика работы его подразделения. По словам "Мутного", полк выполняет задачи на линии боевого соприкосновения и поддерживает пехотные части Сил обороны. Первые цели для беспилотников — это бронегруппы ВС РФ, артиллерия, САУ, средства ПВО. Некоторые цели расположены рядом с линией боев, а некоторые — на расстоянии около 10 км в тылу врага, пояснил Василюк.

"Мы много уничтожаем ПВО противника. Это дает нам большую свободу в небе, потому что мы приоткрываем воздушное пространство", — сказал он.

Среди удачных отработок, например, северокорейская САУ М-1978 "Коксан", способная бить на 40 км, добавил Алексей. Боец объяснил, что результативную операцию реализовали благодаря качественной подготовке и анализу ситуации.

"У нас качественно построена система планирования и разведки. Прежде чем мы проводим операции, мы хорошо анализируем все, что происходит на направлении. Ребята за ней следили, выделили на это время ресурсы и смогли ее поразить", — заявил "Мутный".

В канале Сил беспилотных систем, в состав которых входит 412 ОПБпС Nemesis, указано, что полк взрывает 20% ЗРК, обезвреженных на фронте. В течение года работы подразделение уничтожило 1 500 российских орудий.

Дроны ВСУ — детали работы 412 ОПБпС Nemesis

Полк Nemesis взорвал САУ "Коксан" в феврале 2025 года. В Telegram-канале подразделения можно отыскать кадры охоты на российских мотоциклистов, которые спешат добраться до линии фронта. Также есть подрыв чуть ли не двух десятков военных грузовиков. Кроме того, 28 февраля операторы беспилотных систем взорвали ТОС "Солнцепек" ВС РФ, а вместе с ней — заряжальную машину и экипаж.

Отметим, Фокус писал об успешных действиях дронов ВСУ, которые 18 февраля взорвали северокорейскую САУ "Коксан". ВС РФ держали артиллерийскую установку в Луганской области. Спецоперацию успешно реализовали именно бойцы 412 полка NEMESIS. Украинское командование отметило, что это был первый случай уничтожения САУ из КНДР.

Напоминаем, 11 марта министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал новый дрон ВСУ, который способен нести шесть беспилотников и вскоре поступит украинским бойцам.