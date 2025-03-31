Выследили между кустами: бойцы ВСУ взорвали российский "Солнцепек" в 25 км от фронта (видео)

413 отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" применил дроны для выслеживания и обезвреживания огнеметной системы Вооруженных сил Российской Федерации ТОС-1А "Солнцепек". Российский экипаж не смог замаскировать установку, которая находилась в 25 км от фронта.

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Об удачном применении дронов на фронте, которое показали бойцы 413 ОББС Сил беспилотных систем ВСУ, командование рассказало на странице Facebook.

Командование СБС сообщило, что российскую ТОС-1А "Солнцепек", которая стреляет термобарическими боеприпасами на 6 км, обнаружили в лесопосадке. На видео, снятом разведывательным дроном 413 ОББС, видим установку, которая стоит между деревьями и кустами, укрытая маскировочной сеткой. Следующие кадры показывают эту же местность, но с высоты сотни метров. В какой-то момент "Солнцепек" взрывается: видим столб дыма и огня, который поднимается над деревьями. На последних секундах записи появляются российские солдаты, которые шевелятся в районе попадания.

Когда именно состоялась охота на российскую тяжелую огнеметную установку и где именно это произошло, в заметке командования не указано.

"Операторы 413 ОББС "Рейд" СБС обнаружили и нанесли точный удар по тяжелой огнеметной системе залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", которую оккупанты пытались спрятать в посадке в 25 км от линии фронта", — говорится в сообщении СБС и 413 батальона.

Дроны на фронте — детали

Отметим, Фокус писал о работе другого подразделения СБС, которое успешно применяет дроны на фронте. О деталях работы 412 батальона беспилотных систем Nemesis рассказал боец Алексей "Мутный" Василюк. Военный пояснил, что целями беспилотников его подразделения являются бронегруппы ВС РФ, пушки, САУ, другая военная техника противника. Одна из важных целей, за которой охотится подразделение — это средства противовоздушной обороны, уточнил Алексей. Кроме того, в сети есть пример удачной отработки по ТОС-1А "Солнцепек". Тяжелую огнеметную установку взорвали в районе Селидово на Покровском направлении.

Тем временем командование сообщило о других деталях работы 412 батальона. В частности, Nemesis одним из первых дронами взорвал северокорейскую САУ "Коксан". Согласно подсчетам СБС, треть уничтоженных установок данного типа — заслуга этого подразделения.

10 февраля подполковник ВСУ Сергей Мисюра сообщил, что Украина создала аналог ТОС-1А "Солнцепек". По словам офицера, установка называется "Сеялка-ВМ8" и способна сделать залп из 10 ракет на расстояние до 10 км.

Напоминаем, в декабре издание Forbes рассказало о дробовиках, которыми бойцы ВСУ сбивают на фронте дроны ВС РФ. Между тем в январе инженеры проекта Brave1 сообщили о беспилотниках на оптоволокне, которые не поддаются действию средств радиоэлектронной борьбы.