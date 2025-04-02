"Доставка пехоты": ВС РФ отправляют солдат на штурмы "совершенно неожиданным" способом

Российская армия посылает собственных военнослужащих штурмовать украинские позиции, применяя "совершенно неожиданные" средства доставки солдат на поле боя.

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Об этом "Суспільному" рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов.

"Они на всем едут сейчас. У них большое количество совершенно разной импровизированной техники. Очевидно, что электросамокат — это не по полю, а скорее по дороге, но в принципе они используют все. И чем больше времени, тем больше различных средств совершенно неожиданных для зоны боевых действий", — сказал Трегубов.

Он уточнил, что бойцы ОСУВ "Хортица" видели атаку россиян на 40 мотоциклах на Лиманском направлении, а также попытки атак на багги, электросамокатах и танках Т-55, которые были специально переоборудованы для доставки пехоты на позиции.

Военные ВС РФ с самокатами Фото: Из открытых источников

"Хотя Т-55 — это очень старый танк, реально очень старый. Они используют очень разные средства доставки пехоты на позиции, потому что они экспериментируют, как пройти украинские дроны", — пояснил Трегубов.

По его словам, подобными "изобретениями" ВС РФ пытается компенсировать нехватку бронетехники.

"У них действительно начал заканчиваться транспорт, это такой факт, что у них с техникой начались проблемы. Видно это в первую очередь не по импровизированному транспорту, а по более активному применению гражданских автомобилей — раньше у них такого не было. Но мы тоже видим, что они пытаются использовать все", — отметил Трегубов.

В то же время представитель ОСУВ "Хортица" подчеркнул, что россиянам не удается полноценно заменить бронетехнику.

"Попытки продвигаться на импровизированных транспортных средствах не очень работают. Это, скорее, от отчаяния. Они, скажем, ищут ключ к полю боя. Пока не находят", — подчеркнул Трегубов.

Напомним, в Донецкой области российский танк запутался в колючей проволоке и заглох.

Фокус также писал о том, как бойцы ВСУ взорвали российский "Солнцепек" в 25 км от фронта.