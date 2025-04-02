"Не имеет аналогов в мире": российский танк запутался в колючей проволоке и заглох (видео)
Российский танк Т-90М "Прорыв", который считается российской гордостью и якобы не имеет аналогов в мире, запутался в проволоке и заглох.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, обнародовав соответствующее видео от подразделения "Аист" 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.
"Танк Т-90М "Прорыв", не имеющий аналогов в мире, гордость российского оборонпрома, запутался в колючей проволоке, протянув ограждение с десяток метров и остановившись. Как видим, российские нацисты, последователи Гитлера, даже умирают в позе свастики", — говорится в подписи к видео.
На самом видео можно увидеть изуродованный российский танк рядом с колючей проволокой. Все это происходит в Донецкой области.
Отметим, что танк Т-90М "Прорыв" — глубокая модернизация российского основного боевого танка Т-90, которую ВС РФ приняли на вооружение в 2020 году.
На танке установлена новая башня, оснащенная системой управления огнем "Калина" с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена.
Стоимость такого танка составляет около 4,5 млн долларов.
Напомним, дроны ГУР МО взорвали десантный катер ВС РФ в Черном море.
Фокус также писал о том, как бойцы ВСУ взорвали российский "Солнцепек" в 25 км от фронта.