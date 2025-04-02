"Не має аналогів у світі": російський танк заплутався у колючому дроті та заглох (відео)

Російський танк Т-90М "Проривʼ, який вважається російською гордістю та нібито не має аналогів у світі, заплутався у дроті та заглох.

Related video

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив український журналіст Юрій Бутусов, оприлюднивши відповідне відео від підрозділу "Лелека" 35-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ.

"Танк Т-90М "Прорив", що не має аналогів у світі, гордість російського оборонпрому, заплутався в колючому дроті, протягнувши огорожу з десяток метрів і зупинившись. Як бачимо, російські нацисти, послідовники Гітлера, навіть помирають у позі свастики", — йдеться у підписі до відео.

На самому відео можна побачити понівечений російський танк поряд з колючим дротом. Все це відбувається у Донецькій області.

Зазначимо, що танк Т-90М "Прорив" — глибока модернізація російського основного бойового танка Т-90, яку ЗС РФ взяли на озброєння у 2020 році.

На танку встановлено нову вежу, оснащену системою управління вогнем "Калина" з інтегрованою бойовою інформаційно-керувальною системою тактичної ланки.

Вартість такого танка становить близько 4,5 млн доларів.

Нагадаємо, дрони ГУР МО підірвали десантний катер ЗС РФ у Чорному морі.

Фокус також писав про те, як бійці ЗСУ підірвали російський "Солнцепек" за 25 км від фронту.