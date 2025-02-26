Боротьба з КАБами: представників України вперше запросили на NATO Innovation Challenge

Ініціатива спрямована на залучення інноваційних рішень для зміцнення оборонних можливостей Альянсу. Цього року хакатон буде присвячений рішенням з протидії керованим авіабомбам.

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НАТО вперше відкрило доступ для українських розробників і вчених до участі в NATO Innovation Challenge — міжнародному хакатоні, спрямованому на розв'язання актуальних питань у сфері оборони та безпеки. Як повідомляє Міністерство оборони України, захід відбудеться 27 березня 2025 року в місті Бидгощ (Польща). Також передбачено можливість онлайн-участі.

До 2025 року участь у NATO Innovation Challenge була доступна лише представникам країн-членів НАТО. Однак цього року Україна отримала можливість представити свої інноваційні рішення нарівні з союзниками.

У центрі уваги цьогорічного заходу — розробка рішень із протидії керованим авіабомбам (КАБ), які становлять серйозну загрозу як для військових, так і для цивільної інфраструктури України.

"Ворожі КАБи — одна з найбільших загроз для українських військових на лінії зіткнення та українських міст. Важливо, що саме ця тема є ключовою для чергового хакатону НАТО. Це доводить, що ми перебуваємо в одному безпековому контексті з Альянсом", — зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

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Основними критеріями оцінки проєктів є їхня актуальність, інноваційних підхід, а також можливість реалізації. Зокрема будуть оцінюватися:

актуальність до певної проблеми;

інноваційний підхід;

зручність використання;

інтеграція та сумісність;

портативність;

можливість масштабування та надійність;

ефективність витрат і ресурсів;

безпека та захист даних;

оцінка впливу.

Таким чином хакатон NATO Innovation Challenge стане новою можливістю для українських науковців, інженерів та оборонних підприємств представити свої розробки на міжнародному рівні.

Коротко про ініціативу НАТО

NATO Innovation Challenge — це ініціатива Північноатлантичного альянсу, запущена 2016 року, яка спрямована на залучення інноваційних рішень для зміцнення оборонних можливостей альянсу.

Організатором виступає Агентство зв'язку та інформації НАТО (NCIA), а також Командування НАТО з трансформації (ACT) у співпраці з державами-членами Альянсу. Основна мета заходу — залучення стартапів, малих і середніх підприємств, академічних кіл та індивідуальних розробників до вирішення актуальних завдань, які стоять перед НАТО.

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