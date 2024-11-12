Лазерна зброя, нові системи ППО чи удари по носіях: як ефективно знищувати російські КАБи

Росія обстрілює КАБами українські приграничні регіони щодня багато місяців поспіль. На днях президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні є "перспективні технологічні рішення" для боротьби з КАБами. Фокус розповідає, які методи та засоби допоможуть у боротьби з авіабомбами.

Вдень 11 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що під час Ставки заслухав доповідь щодо комплексної програми проти ворожих КАБів. За його словами, є "перспективні технологічні рішення". Військові експерти розповіли Фокусу, про що може йтися, та як ефективно боротися з російськими авіабомбами.

Чи можливо знищити КАБ у повітрі?

Боротьба з КАБами може бути різною. КАБ — це бомба, яка має певну довжину польоту, тому бомбу можна намагатися знищити, якщо її бачать засоби радіоелектронної розвідки, проте на це є дуже мало часу, розповідає військовий експерт Ігор Козій. Також можна знищувати носії КАБів — літаки.

"Я думаю, що F-16 може виконувати це завдання. Але знову треба розуміти, наскільки засоби ППО Російської Федерації є наближеними до лінії зіткнення, і наскільки вони можуть загрожувати літакам", — каже експерт Фокусу.

При знищенні самого КАБу, він просто вибухає в повітрі, а тому не несе шкоди. Винятком є ті випадки, коли знищується крило або планер, до якого КАБ прикріплений, адже тоді він падає як звичайна бомба.

"Але так він нестиме загрозу, в першу чергу, військовослужбовцям РФ, тому що він падатиме на російську чи окуповану територію", — пояснив Козій.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив у розмові з Фокусом, що американці мають найпотужнішу протиповітряну та протиракетну оборону у світі, проте в них концепція застосування сил та засобів передбачає першою справою знищення ворожих носіїв та засобів ураження на землі, ще до того, як ті піднялися в повітря.

"Знищити авіабомбу, яка летить, майже неможливо, а реально знищити склад з тими авіабомбами до того, як їх підвішують під крила літаків, або хоча б на зльоті знищувати літаки, які є носіями цих авіабомб", — сказав Лакійчук.

Він зауважив, що основний акцент буде покладений на ураження російських аеродромів, складів із боєприпасами, заводів з виготовлення. Також комплексності цьому може додати робота безпосередньо на полі бою, коли уражатимуться носії на зльоті. Ба більше, можливо, засоби радіоелектронної боротьби можуть вплинути на носії КАБів з метою відвернути їх від бойових маршрутів.

За словами військового оглядача Дмитра Снєгирьова, теоретично можливо збивати КАБи в повітрі, проте практично ні.

"Наразі дальність ураження КАБів збільшена з 40 до 60 кілометрів, а відповідно Grom-E1 має можливість уражати цілі до 120 кілометрів. Це понад зону ураження українських систем ППО. Тому, скорше за все, мовиться або про розширення характеру військово-технічної співпраці у моменті надання нам систем ППО дальнього радіуса ураження, або удари по аеродромах базування на території самої РФ", — пояснив Фокусу експерт.

Сучасні технології боротьби з КАБами: виробництво лазерної зброї

Козій розповів, що також не виключає сучасніші технології, які повʼязані з виробництвом лазерної зброї. Проте йому важко сказати, наскільки це можливо, — скоріше ні, чим так.

"По моїм даним, на сьогодні 2,5 кілометри (дія лазерної зброї, — ред.) — це все, що спромоглися зробити, наприклад, військово-морські сили США. Зрозуміло, що розробка цього озброєння триває. Сказати, в якому стані зараз, це, мабуть, треба мати доступ до державної таємниці тої чи іншої країни", — сказав він.

Тоді як КАБи можуть запускати з різної висоти — 5-10 кілометрів. Зокрема, це залежить від того, куди ворог хоче, аби бомба долетіла. Також важливо, на базі чого створена авіабомба, додав Ігор Козій.

Снєгирьов повідомив, що навіть ще Ізраїль не застосовував відповідні розробки.

"Були повідомлення про розробки (лазерної зброї, — ред.) британської сторони, але мовиться про засоби ураження безпілотників. І є системи ППО Ізраїлю, які проходять випробування. Але я не думаю, що це є в української сторони", — додав оглядач.

Нагадаємо, 8 листопада у ЗМІ повідомили, що РФ почала використовувати КАБи Grom-E1 з дальністю до 120 кілометрів, які споряджаються на літаки Су-30 та Су-34 для завдання ударів поза досяжністю більшості систем української ППО.

25 жовтня представник Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів, що ЗС РФ модернізували КАБи, в результаті чого збільшена їхня дальність. За його словами, бомби здатні уражати цілі на відстані в понад 30 кілометрів.