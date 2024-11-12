Лазерное оружие, новые системы ПВО или удары по носителям: как эффективно уничтожать российские КАБы

Россия обстреливает КАБами украинские приграничные регионы ежедневно много месяцев подряд. На днях президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине есть "перспективные технологические решения" для борьбы с КАБами. Фокус рассказывает, какие методы и средства помогут в борьбе с авиабомбами.

Днем 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время Ставки заслушал доклад по комплексной программе против вражеских КАБов. По его словам, есть "перспективные технологические решения". Военные эксперты рассказали Фокусу, о чем может идти речь, и как эффективно бороться с российскими авиабомбами.

Возможно ли уничтожить КАБ в воздухе?

Борьба с КАБами может быть разной. КАБ — это бомба, которая имеет определенную длину полета, поэтому бомбу можно пытаться уничтожить, если ее видят средства радиоэлектронной разведки, однако на это есть очень мало времени, рассказывает военный эксперт Игорь Козий. Также можно уничтожать носители КАБов — самолеты.

"Я думаю, что F-16 может выполнять эту задачу. Но опять надо понимать, насколько средства ПВО Российской Федерации приближены к линии соприкосновения, и насколько они могут угрожать самолетам", — говорит эксперт Фокуса.

При уничтожении самого КАБа, он просто взрывается в воздухе, а потому не несет вреда. Исключением являются те случаи, когда уничтожается крыло или планер, к которому КАБ прикреплен, ведь тогда он падает как обычная бомба.

"Но так он будет нести угрозу, в первую очередь, военнослужащим РФ, потому что он будет падать на российскую или оккупированную территорию", — пояснил Козий.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил в разговоре с Фокусом, что американцы имеют самую мощную противовоздушную и противоракетную оборону в мире, однако у них концепция применения сил и средств предусматривает первым делом уничтожение вражеских носителей и средств поражения на земле, еще до того, как те поднялись в воздух.

"Уничтожить авиабомбу, которая летит, почти невозможно, а реально уничтожить склад с теми авиабомбами до того, как их подвешивают под крылья самолетов, или хотя бы на взлете уничтожать самолеты, которые являются носителями этих авиабомб", — сказал Лакийчук.

Он отметил, что основной акцент будет положен на поражение российских аэродромов, складов с боеприпасами, заводов по изготовлению. Также комплексности этому может добавить работа непосредственно на поле боя, когда будут поражаться носители на взлете. Более того, возможно, средства радиоэлектронной борьбы могут повлиять на носители КАБов с целью отвлечь их от боевых маршрутов.

По словам военного обозревателя Дмитрия Снегирева, теоретически возможно сбивать КАБы в воздухе, однако практически нет.

"Сейчас дальность поражения КАБов увеличена с 40 до 60 километров, а соответственно Grom-E1 имеет возможность поражать цели до 120 километров. Это сверх зоны поражения украинских систем ПВО. Поэтому, скорее всего, речь идет либо о расширении характера военно-технического сотрудничества в моменте предоставления нам систем ПВО дальнего радиуса поражения, либо удары по аэродромам базирования на территории самой РФ", — пояснил Фокусу эксперт.

Современные технологии борьбы с КАБами: производство лазерного оружия

Козий рассказал, что также не исключает более современные технологии, которые связаны с производством лазерного оружия. Однако ему трудно сказать, насколько это возможно, — скорее нет, чем да.

"По моим данным, на сегодня 2,5 километра (действие лазерного оружия. — Ред.) — это все, что смогли сделать, например, военно-морские силы США. Понятно, что разработка этого вооружения продолжается. Сказать, в каком состоянии сейчас, это, пожалуй, надо иметь доступ к государственной тайне той или иной страны", — сказал он.

Тогда как КАБы могут запускать с разной высоты — 5-10 километров. В частности, это зависит от того, куда враг хочет, чтобы бомба долетела. Также важно, на базе чего создана авиабомба, добавил Игорь Козий.

Снегирев сообщил, что даже еще Израиль не применял соответствующие разработки.

"Были сообщения о разработках (лазерного оружия. — Ред.) британской стороны, но говорится о средствах поражения беспилотников. И есть системы ПВО Израиля, которые проходят испытания. Но я не думаю, что это есть у украинской стороны", — добавил обозреватель.

Напомним, 8 ноября в СМИ сообщили, что РФ начала использовать КАБы Grom-E1 с дальностью до 120 километров, которые снаряжаются на самолеты Су-30 и Су-34 для нанесения ударов вне досягаемости большинства систем украинской ПВО.

25 октября представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал, что ВС РФ модернизировали КАБы, в результате чего увеличена их дальность. По его словам, бомбы способны поражать цели на расстоянии в более 30 километров.