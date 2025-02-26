Борьба с КАБами: представителей Украины впервые пригласили на NATO Innovation Challenge

Инициатива направлена на привлечение инновационных решений для укрепления оборонных возможностей Альянса. В этом году хакатон будет посвящен решениям по противодействию управляемым авиабомбам.

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НАТО впервые открыло доступ для украинских разработчиков и ученых к участию в NATO Innovation Challenge – международном хакатоне, направленном на решение актуальных вопросов в сфере обороны и безопасности. Как сообщает Министерство обороны Украины, мероприятие пройдет 27 марта 2025 года в городе Быдгощ (Польша). Также предусмотрена возможность онлайн-участия.

До 2025 года участие в NATO Innovation Challenge было доступно только представителям стран-членов НАТО. Однако в этом году Украина получила возможность представить свои инновационные решения наравне с союзниками.

В центре внимания мероприятия в этом году – разработка решений по противодействию управляемым авиабомбам (КАБ), которые представляют серьезную угрозу как для военных, так и для гражданской инфраструктуры Украины.

"Вражеские КАБы — одна из самых больших угроз для украинских военных на линии соприкосновения и украинских городов. Важно, что именно эта тема является ключевой для очередного хакатона НАТО. Это доказывает, что мы находимся в одном контексте безопасности с Альянсом", — отметил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

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Основными критериями оценки проектов являются их актуальноть, инновационных подход, а также возможность реализации. В частности будут оцениваться:

актуальность к определенной проблеме;

инновационный подход;

удобство использования;

интеграция и совместимость;

портативность;

возможность масштабирования и надежность;

эффективность затрат и ресурсов;

безопасность и защита данных;

оценка воздействия.

Таким образом хакатон NATO Innovation Challenge станет новой возможностью для украинских ученых, инженеров и оборонных предприятий представить свои разработки на международном уровне.

Кратко об инициативе НАТО

NATO Innovation Challenge — это инициатива Североатлантического альянса, запущенная в 2016 году, которая направлена на привлечение инновационных решений для укрепления оборонных возможностей альянса.

Организатором выступает Агентство связи и информации НАТО (NCIA), а также Командование НАТО по трансформации (ACT) в сотрудничестве с государствами-членами Альянса. Основная цель мероприятия — вовлечение стартапов, малых и средних предприятий, академических кругов и индивидуальных разработчиков в решение актуальных задач, стоящих перед НАТО.

Напомним, в своем материале журналисты The New York Times представили "путеводитель" по потенциальным мирным переговорам. Они отметили, что любая сделка будет означать болезненные уступки, а РФ почти наверняка будет вести жесткий диалог.