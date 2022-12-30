Правительство РФ предложило Путину разорвать договора с Советом Европы (документ)

Соответсвующее постановление уже подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Теперь предложение о разрыве договоров с СЕ должен рассмотреть лидер РФ Владимир Путин.

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Правительство РФ предложило президенту Владимиру Путину прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России. Соответсвующий документ был опубликован 30 декабря на портале правовой информации Российской Федерации.

Документ 29 декабря подписал действующий премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания предложение о прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы", — говорится в тексте постановления.

Выход РФ из Совета Европы: что этому предшествовало

10 марта в МИД РФ сообщили, что Россия больше не будет участвовать в работе Совета Европы, так как "не намерена мириться с подрывными действиями коллективного Запада".

15 марта Россия вышла из Совета Европы по собственной воле. Несмотря на это глава российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ Петр Толстой возложил ответственность за это решение на страны, которые входят в НАТО, и обвинил их в "разрыве диалога".

Кроме того, 16 сентября, были прекращены полномочия российского судьи в ЕСПЧ прекращены, так как Россия больше не являлась на тот момент членом Европейской конвенции о правах человека.

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Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 26 декабря заявил, что Украина официально поднимет вопрос об исключении России из Совета безопасности ООН. Глава МИД отметил, что украинская сторона может аргументировано ответить на вопрос, может ли вообще Россия находиться в Организации объединенных наций.

В таком же ключе рассуждает и председатель Европейского совета Шарль Мишель. В интервью телеканала RTVI 23 декабря чиновник заявил, что Россия грубо нарушает международное право, а ее членство в ООН после начала войны в Украине говорит об изъянах в работе Совета безопасности организации.