У Раді Європи підтвердили, що РФ порушила свої зобов'язання за статтею 3 Статуту.

Росію виключили з Ради Європи після 26 років членства. Про це йдеться в офіційній заяві Ради Європи 16 березня.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

За заявою Міжнародної організації, Комітет міністрів ухвалив рішення в контексті процедури, розпочатої відповідно до статті 8 Статуту Ради Європи.

"Комітет міністрів РЄ в контексті процедури, розпочатої відповідно до Статті 8 Статуту Ради Європи, вирішив, що Російська Федерація припиняє бути членом Ради Європи від сьогодні, після 26 років членства", — йдеться в повідомленні Ради Європи у Twitter.

Виключення РФ з ПАРЄ: що було напередодні?

До речі, 15 березня РФ спробувала самостійно вийти з Ради Європи відповідно до 7 статті статуту. Вона передбачає можливість вийти з організації з власної волі після повідомлення Генерального секретаря. Але Рада Європи самостійно виключила РФ згідно зі статтею 8 — за грубе порушення положення статті 3. У свою чергу остання стаття свідчить: "кожен Член Ради Європи повинен визнавати принцип верховенства Права та принцип, відповідно до якого всі особи, які перебувають під його юрисдикцією, повинні користуватися правами людини та основними свободами, і щиро та активно співпрацювати в ім'я досягнення мети Ради".

У повідомленні російського МЗС 15 березня було сказано, що "Росія не має наміру миритися з підривними діями, що здійснюються колективним Заходом". Також РФ оголосить недійсною на своїй території Європейську конвенцію з прав людини, яка забороняє тортури, рабство та примусову працю.

Раніше Фокус повідомляв, що голова МЗС РФ Лавров звинуватив Захід у тому, що той "дебілізує" та налаштовує українців проти росіян. Він також виправдав повномасштабне вторгнення російської армії в Україну та заявив, що війна почалася, оскільки "Захід не хотів миром вирішувати цю ситуацію".

15 березня Європейський Союз запровадив 4 пакет санкцій проти Росії. До списку потрапили олігарх Абрамович, гендиректор "Першого каналу" Ернст, а також компанії, включаючи "Газпром нафту", "Роснефть", "Камаз" та інші.