У Китаї в корупції підозрюють уже третього міністра оборони й адмірала

Чинного міністра оборони Китаю Дун Цзюня підозрюють у корупції. Однак це тільки частина великого розслідування корупції в Народно-визвольній армії Китаю (НВАК).

У Китаї вже третій міністр оборони за два роки потрапив під антикорупційне розслідування. Дун Цзюнь був призначений на посаду в грудні 2023 року. 27 червня двох колишніх міністрів оборони Лі Шанфу і Вей Фенхе виключили з правлячої Комуністичної партії через ті самі звинувачення. Також під слідством перебуває адмірал Мяо Хуа, член впливової Центральної військової ради (ЦВС), вищого військового органу Китаю на чолі з Сі Цзіньпіном. Офіційно його звинувачують у "серйозних порушеннях дисципліни" — цим евфемізмом у КНР зазвичай позначають саме корупцію. Про це пише CNN.

Справа Дун Цзюня послідувала за арештом його попередника, колишнього міністра оборони КНР генерала Лі Шанфу. Лі відсторонили від посади після семи місяців роботи, а перед ним за підозрою в корупції затримали генерала Вей Фенхе.

В уряді США вважають, що хвиля розслідувань щодо вищого командування НВАК зачепила не тільки трьох міністрів оборони, а й двох високопоставлених офіцерів, які очолювали ракетні війська і програму виробництва ядерної зброї в КНР.

Інформація про розслідування щодо Дун Цзюня з'явилася після того, як він відмовився зустрітися з американським міністром оборони Ллойдом Остіном минулого тижня.

Американські військові офіцери і чиновники припускають, що розслідування про корупцію підривають довіру лідера КНР Сі Цзіньпіна до військових. Міністр оборони в Китаї не має впливу на поточну діяльність армії і відповідає тільки за представлення НВАК у міжнародному співробітництві.

Виключення Лі Шанфу відбулося через вісім місяців після того, як його раптово звільнили з посади в жовтні 2023 року без пояснення причин. До цього він зник з поля зору громадськості на два місяці на тлі низки чисток на високому рівні.

Тепер з поля зору зник 69-річний адмірал Мяо Хуа, директор Департаменту політичної роботи Центральної військової ради Китаю. Його вважали протеже Сі Цзіньпіня, з тих часів, коли він служив офіцером з політики в прибережній провінції Фуцзянь, коли Сі був там місцевим чиновником у 1990-х і на початку 2000-х років.

Мяо Хуа і Сі цзіньпін на зустрічі з Кім Чен Ином Фото: Скриншот

Представник Міністерства оборони Китаю вже назвав новини про чистки в лавах НВАК "повною вигадкою".

"Ці розповсюджувачі чуток переслідують злі цілі. Китай висловлює різке невдоволення подібними наклепницькими висловлюваннями", — сказав він.

З минулого року Сі Цзіньпін розгорнув масштабну боротьбу з корупцією в Народно-визвольній армії Китаю (НВАК), зосередивши увагу на Ракетних військах — елітному підрозділі, що контролює ядерні та звичайні ракети країни.

Тривалі заворушення у вищих ешелонах армії відбуваються в той час, коли Сі намагається зробити збройні сили Китаю сильнішими, більш боєздатними і більш агресивними у відстоюванні своїх спірних територіальних претензій у регіоні. У рамках амбіцій Сі щодо перетворення НВАК на бойову силу "світового класу" Китай вклав мільярди доларів у купівлю та модернізацію обладнання.

З літа минулого року понад десяток високопоставлених військових офіцерів і керівників аерокосмічної галузі військово-промислового комплексу були позбавлені своїх державних посад.

Опальні міністри оборони: Сергій Шойгу та Лі Шанфу Фото: РІА

Сі Цзіньпін зробив викорінення корупції та нелояльності відмінною рисою свого правління з моменту приходу до влади в 2012 році, і чистки свідчать про те, що кампанія в армії далека від завершення. Однак Лайл Морріс, експерт із зовнішньої політики та національної безпеки в Інституті політики азійського суспільства вважає, що всі зусилля Сі марні.

"Корупція в армії Китаю — це не випадок "кількох паршивих овець". Це частина ведення бізнесу в НВАК набагато більшою мірою, ніж у більшості інших військових організацій у всьому світі, де верховенство закону, стримування і противаги можуть служити для викриття великих випадків кумівства і корупції. Незважаючи на всі зусилля Сі, корупція в НВАК зберігатиметься і мучитиме Сі і його наступника в осяжному майбутньому", — сказав Морріс.

Нагадаємо, ще в січні 2024 року Дун Цзюнь спілкувався з тодішнім міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, і той заявляв, що російсько-китайські відносини зараз переживають "найкращий період у своїй історії".