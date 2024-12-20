В РФ назвали утреннюю атаку на Киев "ответом" на удар ВСУ по заводу в Ростовской области

Российское Минобороны убеждает, что поразило якобы пункт управления СБУ, КБ "Луч" и позиции ЗРК "Patriot". Однако на момент публикации РФ не предоставила никаких объективных доказательств своего заявления.

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Министерство обороны РФ заявило, что утренняя атака на Киев 20 декабря является "ответом" на удар Украины по химическому предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны РФ указывает, что сегодня ВС РФ нанесли сегодня групповой удар высокоточным вооружением большой дальности по якобы пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч" и позиции зенитного ракетного комплекса "Patriot".

"Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", — убеждают в российском Минобороны.

На момент написания материала российская сторона не предоставила объективных доказательств, подтверждающих версию о поражении вышеупомянутых объектов.

Утренняя атака на Киев 20 декабря — что известно

Напомним, 20 декабря ВС РФ выпустили по Киеву 5 баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23". По последним данным, в результате атаки погиб один человек, 11 человек пострадали. Без тепла в столице осталось 630 жилых домов, 16 лечебных учреждений, 17 школ и 13 детских садов.

В результате российского обстрела Киева поврежден костел Святого Николая. Взрывная волна разбила большой цветной витраж и выбила окна.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили, что атака на Киев была "акцентированным ударом". Полковник Юрий Игнат отметил, что сбитые цели обязательно падают на землю, а их обломки, иногда даже с боевыми частями, могут быть опасными.