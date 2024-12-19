В РФ признали удар ВСУ "ракетами ATACMS и Storm Shadow" по химзаводу в Ростовской области

В российском Минобороны говорят, что сбили все баллистические ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow, а одну крылатую ракету якобы отклонили от "объекта атаки".

Related video

Министерство обороны РФ заявило, что Украина нанесла удар баллистическими и крылатыми ракетами по химическому заводу "Комбинат Каменский" в Ростовской области 18 декабря. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

Военное ведомство России утверждает, что якобы в ходе противоракетного боя в Ростовской области ПВО сбила все шесть ракет ATACMS и три из четырех Storm Shadow, а одна из них была "отклонена от объекта атаки".

"В результате падения одной ракеты в Ростовской области повреждено строение на территории комбината", — цитирует СМИ заявление Минобороны РФ.

Удар ВСУ по "Комбинату Каменский" в Ростовской области — что известно

20 декабря власти Ростовской области заявили о ракетной атаке. Губернатор области заявил, что было сбито 10 ракет, а украинские СМИ сообщают, что был поврежден завод в Таганроге.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ показали кадры полета ракет SCALP и Storm Shadow. Там сообщили, что пуск этих ракет осуществили пилоты 7 бригады тактической авиации им. Петра Франко. Командование ВС ВСУ выразило благодарность "за успешную боевую работу".

Позже руководитель ЦПД при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что ВСУ атаковали в Ростовской области химкомбинат, где производят ракетное топливо. По словам Коваленко, ФКП "Комбинат Каменский" — одно из крупнейших химических предприятий России.