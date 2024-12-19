У РФ визнали удар ЗСУ "ракетами ATACMS та Storm Shadow" по хімзаводу в Ростовській області

В російському Міноборони кажуть, що збили всі балістичні ракети ATACMS та три з чотирьох Storm Shadow, а одну крилату ракету нібито відхилили від "об'єкта атаки".

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Міністерство оборони РФ заявило, що Україна завдала удару балістичними та крилатими ракетами по хімічному заводу "Комбінат Каменський" в Ростовській області 18 грудня. Про це повідомляє російське видання ТАСС.

Військове відомство Росії переконує, що нібито під час протиракетного бою в Ростовській області ППО збила всі шість ракет ATACMS та три з чотирьох Storm Shadow, а одну з них було "відхилено від об'єкта атаки".

"Внаслідок падіння однієї ракети в Ростовській області пошкоджено будову на території комбінату", — цитує ЗМІ заяву Міноборони РФ.

Удар ЗСУ по "Комбінату Каменський" в Ростовській області — що відомо

20 грудня влада Ростовської області заявила про ракетну атаку. Губернатор області заявив, що було збито 10 ракет, а українські ЗМІ повідомляють, що було пошкоджено завод у Таганрозі.

Згодом в Повітряних силах ЗСУ показали кадри польоту ракет SCALP і Storm Shadow. Там повідомили, що пуск цих ракет здійснили пілоти 7 бригади тактичної авіації ім. Петра Франка. Командування ПС ЗСУ висловило подяку "за успішну бойову роботу".

Пізніше керівник ЦПД при РНБО Україна Андрій Коваленко повідомив, що ЗСУ атакували у Ростовській області хімкомбінат, де виробляють ракетне паливо. За словами Коваленка, ФКП "Комбінат Каменський" — одне із найбільших хімічних підприємств Росії.