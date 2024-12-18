"У напрямку імперії зла": в Повітряних силах показали кадри ракет SCALP і Storm Shadow (фото)

В Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що пуск цих ракет здійснили пілоти 7 бригади тактичної авіації ім. Петра Франка. Командування ПС ЗСУ висловило подяку "за успішну бойову роботу".

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Повітряні Сили ЗСУ оприлюднили кадри польоту крилатих ракет західного виробництва SCALP і Storm Shadow, що летять на ураження цілей у РФ. Про це йдеться в повідомленні ПС ЗСУ в Telegram.

"Немає нічого прекраснішого, ніж ракети Scalp & Storm Shadow у напрямку імперії зла!" — йдеться в повідомленні Повітряних сил, які також подякували Олексію Бобовнікову за світлини.

В Повітряних силах висловили подяку французьким та британським партнерам за "підтримку України".

В тексті повідомлення вказано, що згаданий пуск ракет здійснили пілоти 7 бригади тактичної авіації ім. Петра Франка, яким подякували "за успішну бойову роботу".

Нагадаємо, Фокус писав, що у РФ заявили про ракетну атаку. Губернатор Ростовської області заявив, що було збито 10 ракет. Українські ЗМІ повідомляють, що було пошкоджено завод у Таганрозі.

Також раніше 11 грудня в РФ підтвердили удар ракетами ATACMS по аеродрому в Таганрозі. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков на брифінгу заявив, що це "не залишиться без відповіді".