"В направлении империи зла": в Воздушных силах показали кадры ракет SCALP и Storm Shadow (фото)

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что пуск этих ракет осуществили пилоты 7 бригады тактической авиации им. Петра Франка. Командование ВС ВСУ выразило благодарность "за успешную боевую работу".

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Воздушные Силы ВСУ обнародовали кадры полета крылатых ракет западного производства SCALP и Storm Shadow, летящих на поражение целей в РФ. Об этом говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.

"Нет ничего прекраснее, чем ракеты Scalp & Storm Shadow в направлении империи зла!" — говорится в сообщении Воздушных сил, которые также поблагодарили Алексея Бобовникова за фотографии.

В Воздушных силах выразили благодарность французским и британским партнерам за "поддержку Украины".

В тексте сообщения указано, что данный пуск ракет осуществили пилоты 7 бригады тактической авиации им. Петра Франка, которых поблагодарили "за успешную боевую работу".

Напомним, Фокус писал, что в РФ заявили о ракетной атаке. Губернатор Ростовской области заявил, что было сбито 10 ракет. Украинские СМИ сообщают, что был поврежден завод в Таганроге.

Также ранее 11 декабря в РФ подтвердили удар ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что это "не останется без ответа".