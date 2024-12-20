"Акцентированный удар по Киеву": Игнат объяснил масштабные последствия баллистической атаки РФ

Полковник Юрий Игнат отметил, что сбитые цели обязательно падают на землю, а их обломки, иногда даже с боевыми частями, могут быть опасными.

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В пятницу утром, 20 декабря, Киев оказался под акцентированным ударом России. Благодаря работе зенитно-ракетного комплекса Patriot все баллистические ракеты, запущенные противником, были сбиты. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

"Последствия противовоздушного боя типичные — падение сбитых ракет в виде обломков различных габаритов, возможно с боевой частью", — написал он в Faceook.

Фото: Скриншот

Он также объяснил, почему уничтоженные ракеты нанесли значительные разрушения в столице. Игнат отметил, что Patriot сбивает воздушные цели, которые летят по баллистической траектории именно во время захода на цель в зоне поражения зенитного ракетного комплекса. А все сбитое в небе обязательно падает на землю. Именно поэтому не стоит игнорировать сигналы тревоги о баллистике.

"Ищите максимально безопасные места — правило "двух несущих стен", нижние этажи, подвалы, ведь добежать до укрытия фактически нет времени", — посоветовал Игнат.

Он отметил, что в Киеве повреждения вызваны именно падением обломков сбитых ракет. Игнат отметил, что прямые попадания баллистических или крылатых ракет, как это было раньше в Одессе, Кривом Роге или Днепре, приводят к гораздо более тяжелым последствиям.

Напомним, утром 20 декабря ВС РФ выпустили по Киеву 5 баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23. По последним данным, в результате атаки погиб один человек, еще 11 пострадали. Без тепла в столице осталось 630 жилых домов, 16 лечебных учреждений, 17 школ и 13 детских садов.

В результате российского обстрела Киева поврежден костел Святого Николая. Взрывная волна разбила большой цветной витраж и выбила окна.