"Акцентований удар по Києву": Ігнат пояснив масштабні наслідки балістичної атаки РФ

Полковник Юрій Ігнат наголосив, що збиті цілі обов’язково падають на землю, а їхні уламки, інколи навіть із бойовими частинами, можуть бути небезпечними.

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У п'ятницю вранці, 20 грудня, Київ опинився під акцентованим ударом Росії. Завдяки роботі зенітно-ракетного комплексу Patriot усі балістичні ракети, запущені противником, були збиті. Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Наслідки протиповітряного бою типові — падіння збитих ракет у вигляді уламків різних габаритів, можливо із бойовою частиною", — написав він у Faceook.

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Він також пояснив, чому знищені ракети завдали значних руйнувань у столиці. Ігнат зазначив, що Patriot збиває повітряні цілі, які летять по балістичній траєкторії саме під час заходу на ціль в зоні ураження зенітного ракетного комплексу. А все збите у небі обов’язково падає на землю. Саме тому не варто ігнорувати сигналів тривоги про балістику.

"Шукайте максимально безпечні місця — правило "двох тримальних стін", нижні поверхи, підвали, адже добігти до укриття фактично немає часу", — порадив Ігнат.

Він наголосив, що у Києві пошкодження спричинені саме падінням уламків збитих ракет. Ігнат зазначив, що прямі влучання балістичних чи крилатих ракет, як це було раніше в Одесі, Кривому Розі чи Дніпрі, призводять до набагато тяжчих наслідків.

Нагадаємо, вранці 20 грудня ЗС РФ випустили по Києву 5 балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23. За останніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина, ще 11 постраждали. Без тепла у столиці залишилось 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.

Внаслідок російського обстрілу Києва пошкоджений костел Святого Миколая. Вибухова хвиля потрощила великий кольоровий вітраж та вибила вікна.