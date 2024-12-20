У РФ назвали ранкову атаку на Київ "відповіддю" на удар ЗСУ по заводу в Ростовській області

Російське Міноборони переконує, що вразило нібито пункт управління СБУ, КБ "Луч" і позиції ЗРК "Patriot". Однак на момент публікації РФ не надала жодних об'єктивних доказів своєї заяви.

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Міністерство оборони РФ заявило, що ранкова атака на Київ 20 грудня є "відповіддю" на удар України по хімічному підприємству "Комбінат Каменський" у Ростовській області. Про це йдеться у повідомленні російського оборонного відомства.

Міноборони РФ зазначає, що сьогодні ЗС РФ завдали групового удару високоточним озброєнням великої дальності по нібито пункту управління СБУ, київському конструкторському бюро "Луч" та позиції зенітного ракетного комплексу "Patriot".

"Цілі удару досягнуті. Всі об'єкти уражені", — переконують в російському Міноборони.

На момент написання матеріалу російська сторона не надала об'єктивних доказів, які підтверджували версію про ураження вищезазначених об'єктів.

Ранкова атака на Київ 20 грудня — що відомо

Нагадаємо, 20 грудня ЗС РФ випустили по Києву 5 балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23". За останніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина, 11 постраждали. Без тепла у столиці залишилось 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.

Внаслідок російського обстрілу Києва пошкоджений костел Святого Миколая. Вибухова хвиля потрощила великий кольоровий вітраж та вибила вікна.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що атака на Київ була "акцентованим ударом". Полковник Юрій Ігнат наголосив, що збиті цілі обов’язково падають на землю, а їхні уламки, інколи навіть із бойовими частинами, можуть бути небезпечними.