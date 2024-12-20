"Мрія українських кулеметників": війська Кім Чен Ина пішли в штурм на відкритому полі, — ЗМІ (фото)

За словами 35-річного ветерана ЗСУ, на ім'я Віталій, у групи Вагнера був простий наказ: наступати або померти. Судячи з усього, у північнокорейців наказ такий самий.

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Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відправив тисячі солдатів для посилення російської армії, які можуть загрожувати позиціям Сил оборони України в Курській області. Про це пише The Daily Mail.

Війська КНДР

Кадри, зняті дроном, показали в дії російську тактику м'ясорубки: два десятки північнокорейських солдатів повільно бігли до української лінії фронту групами по відкритому засніженому полю.

Вони не намагалися знайти укриття, і це було "як мрія для наших мінометників і кулеметників", зазначив у коментарі The Times український 35-річний ветеран Віталій, який бився в битві за Бахмут, де хвилі російських убивць і ґвалтівників відправлялися на смерть як "гарматне м'ясо".

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"У групи Вагнера був простий наказ: наступати або померти. Схоже, у корейців було те саме", — сказав він.

Khorne Group, пов'язана зі 116-ю ОМБр і 95-ю ДШБ, поділилася кадрами, на яких, очевидно, північнокорейські солдати були здивовані появою українських FPV-дронів над головою. У ще одному ролику вже було показано загиблих солдатів із Пхеньяну, які лежали на закривавленому снігу поруч із росіянами після того, як їхній загін було практично повністю знищено.

Щонайменше 100 солдатів КНДР, відправлених для підтримки військових дій Росії в Україні, було вбито

"Довгоочікувані північнокорейці. Слабкість і хоробрість — їхня тактика, їхній козир — хороша фізична форма. Вони застосовували ту саму тактику, що й 70 років тому", — йшлося в публікації.

Повідомляється, що на кадрах, опублікованих президентом України Володимиром Зеленським, північнокорейські війська перебувають на передовій лінії в Курській області.

Щонайменше 100 північнокорейських солдатів, відправлених для підтримки військових дій Росії в Україні, було вбито з моменту вступу в бій у грудні, заявили напередодні, 19 грудня представники Південної Кореї.

Незважаючи на ці втрати, південнокорейська розвідка NIS повідомила, що виявлено ознаки того, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин готується до підготовки нових сил спеціального призначення

Українські та південнокорейські чиновники кажуть, що північнокорейці стали тягарем для російських військ через свою застарілу тактику ведення бою, а недосвідченість у протистоянні безпілотникам робить їх легкою здобиччю для загартованих у боях воїнів Києва.

Росія може запропонувати взаємні вигоди для нового розгортання військ КНДР

Лі зазначив, що елітний штурмовий корпус Північної Кореї, з якого спочатку було сформовано підрозділ, "має можливість відправляти підкріплення".

У NIS також припускають, "що Росія може запропонувати взаємні вигоди" для нового розгортання, сказав Лі, включно з "модернізацією звичайного озброєння Північної Кореї".

За даними NIS, велика кількість жертв може бути пов'язана з "незнайомою ситуацією на полі бою"

Повідомляється, що "кілька північнокорейських жертв" уже віднесли на рахунок українських ракетних атак і безпілотників, а також нещасних випадків на навчаннях, причому найвищий ранг "принаймні на рівні генерала".

За даними NIS, велика кількість жертв може бути пов'язана з "незнайомою ситуацією на полі бою, де північнокорейські війська використовуються як витратні передові штурмові підрозділи, і їхньою нездатністю протистояти атакам безпілотників".

Андрій Коваленко, голова Центру протидії дезінформації, сказав, що тактика росіян на Курському напрямку полягає в такому: північнокорейських солдатів накопичують у лісах і змушують штурмувати вузькі ділянки на кількох напрямках одночасно. Їхні втрати значні.

Нагадаємо, що на фронті "засвітилися" системи Д-74. Ці рідкісні гаубиці з'явилися в армії РФ.

Також повідомлялося, що КНДР може виробити балістичні ракети для Росії "за кілька місяців".