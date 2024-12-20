"Мрія українських кулеметників": війська Кім Чен Ина пішли в штурм на відкритому полі, — ЗМІ (фото)
За словами 35-річного ветерана ЗСУ, на ім'я Віталій, у групи Вагнера був простий наказ: наступати або померти. Судячи з усього, у північнокорейців наказ такий самий.
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відправив тисячі солдатів для посилення російської армії, які можуть загрожувати позиціям Сил оборони України в Курській області. Про це пише The Daily Mail.
Кадри, зняті дроном, показали в дії російську тактику м'ясорубки: два десятки північнокорейських солдатів повільно бігли до української лінії фронту групами по відкритому засніженому полю.
Вони не намагалися знайти укриття, і це було "як мрія для наших мінометників і кулеметників", зазначив у коментарі The Times український 35-річний ветеран Віталій, який бився в битві за Бахмут, де хвилі російських убивць і ґвалтівників відправлялися на смерть як "гарматне м'ясо".
"У групи Вагнера був простий наказ: наступати або померти. Схоже, у корейців було те саме", — сказав він.
Khorne Group, пов'язана зі 116-ю ОМБр і 95-ю ДШБ, поділилася кадрами, на яких, очевидно, північнокорейські солдати були здивовані появою українських FPV-дронів над головою. У ще одному ролику вже було показано загиблих солдатів із Пхеньяну, які лежали на закривавленому снігу поруч із росіянами після того, як їхній загін було практично повністю знищено.
"Довгоочікувані північнокорейці. Слабкість і хоробрість — їхня тактика, їхній козир — хороша фізична форма. Вони застосовували ту саму тактику, що й 70 років тому", — йшлося в публікації.
Повідомляється, що на кадрах, опублікованих президентом України Володимиром Зеленським, північнокорейські війська перебувають на передовій лінії в Курській області.
Щонайменше 100 північнокорейських солдатів, відправлених для підтримки військових дій Росії в Україні, було вбито з моменту вступу в бій у грудні, заявили напередодні, 19 грудня представники Південної Кореї.
Українські та південнокорейські чиновники кажуть, що північнокорейці стали тягарем для російських військ через свою застарілу тактику ведення бою, а недосвідченість у протистоянні безпілотникам робить їх легкою здобиччю для загартованих у боях воїнів Києва.
Лі зазначив, що елітний штурмовий корпус Північної Кореї, з якого спочатку було сформовано підрозділ, "має можливість відправляти підкріплення".
У NIS також припускають, "що Росія може запропонувати взаємні вигоди" для нового розгортання, сказав Лі, включно з "модернізацією звичайного озброєння Північної Кореї".
Повідомляється, що "кілька північнокорейських жертв" уже віднесли на рахунок українських ракетних атак і безпілотників, а також нещасних випадків на навчаннях, причому найвищий ранг "принаймні на рівні генерала".
За даними NIS, велика кількість жертв може бути пов'язана з "незнайомою ситуацією на полі бою, де північнокорейські війська використовуються як витратні передові штурмові підрозділи, і їхньою нездатністю протистояти атакам безпілотників".
Андрій Коваленко, голова Центру протидії дезінформації, сказав, що тактика росіян на Курському напрямку полягає в такому: північнокорейських солдатів накопичують у лісах і змушують штурмувати вузькі ділянки на кількох напрямках одночасно. Їхні втрати значні.
Нагадаємо, що на фронті "засвітилися" системи Д-74. Ці рідкісні гаубиці з'явилися в армії РФ.
Також повідомлялося, що КНДР може виробити балістичні ракети для Росії "за кілька місяців".