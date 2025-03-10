Курская ловушка: почему украинский плацдарм такой важный в войне и смогут ли ВСУ его удержать

Активные боевые действия в Курской области набирают обороты, а ВСУ вынуждены сдерживать натиск российских войск. Ситуация на этом участке фронта остается сложной, однако военные аналитики оптимистичны в своих прогнозах относительно украинского плацдарма.

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В Курской области продолжаются активные боевые действия. Вооруженные силы России ведут активные штурмовые действия к северу от Суджи, где противнику удалось оккупировать Мартыновку и Малую Локню. Враг не оставляет попыток обрезать логистические пути ВСУ и пытается усилить атаки на позиции защитников: по данным военных, россияне увеличили количество атак с помощью "Шахедов", КАБов и FPV-дронов.

Также, утром 9 марта аналитики сообщали о захвате россиянами населенного пункта Лебедевка, а также успехи ВС РФ в Черкасском Поричном, что в Курской области.

Сейчас ситуация в Курской области выглядит сложной для Сил обороны Украины, однако военные аналитики делают прогнозы в пользу ВСУ.

Курская операция — как козырь на переговорах с РФ

Активизация боевых действий в Курской области со стороны российской армии связана с международными тенденциями, в частности, возможностью так называемых мирных переговоров, считает военный аналитик Дмитрий Снегирев. Россия понимает, что присутствие украинских сил обороны повышает субъектность Украины в переговорном процессе.

"До инаугурации Дональд Трамп заявил, что предложит украинской и российской сторонам демаркационную линию протяженностью 1300 км. Тогда это заявление не вызвало значительного резонанса, но стоит отметить, что линия боевого соприкосновения составляла 1200 км, из которых 100 км проходили через Курскую область, которую на тот момент контролировали украинские силы. То есть Трамп фактически создавал для России дипломатическую ловушку, что опровергает утверждение о его пророссийской позиции", — говорит Фокусу Снегирев.

После контрнаступления украинских сил американская сторона подчеркнула, что такая ситуация укрепляет позиции Украины на переговорах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присутствие украинских войск в Курской области является важным рычагом давления на Россию как в военном, так и в дипломатическом аспектах.

"Стоит вспомнить, что еще до инаугурации Трампа агентство Bloomberg сообщило, что Россия рассматривала возможность территориального обмена, в частности, Курской области на часть оккупированных территорий Украины, вероятно, Харьковскую область. Именно тогда произошла активизация боевых действий российских войск на Харьковском направлении, в частности наступление в районах Овчанска и Купянска, — продолжает эксперт.

Относительно значения операции в Курской области, Снегирев называет следующие ее результаты:

Украинские силы захватили до 1000 км² территории (россияне называют 900 км²);

Россия вынуждена была перебросить в Курскую область боеспособные подразделения, в частности бригады морской пехоты, воздушно-десантных войск, спецназовцев ГРУ и Росгвардии, общей численностью до 60 000 человек;

По данным Главного управления разведки, потери россиян в Курской области составили до 48 000 человек;

Россия потеряла значительное количество подготовленных военных кадров, что негативно повлияло на ее боеспособность;

Россия была вынуждена создавать оборонительные линии в Брянской и Белгородской областях, потратив на это более 500 миллионов долларов;

Война была перенесена на территорию РФ, что подорвало престиж российской власти как внутри страны, так и на международной арене.

Украинский плацдарм в Курской области: удержатся ли ВСУ

По словам Снегирева, сейчас важно стабилизировать ситуацию в Курской области и по его мнению, у Сил обороны есть все шансы это сделать.

С ним соглашается и военный эксперт Олег Жданов.

"ВСУ углубились слишком далеко, что позволило российским войскам наносить удары с флангов. Если мы отойдем к рубежу Малая Локня-Суджа и удержим плацдарм ближе к нашей границе, это будет стратегически выгоднее. В этом случае лучше иметь более широкий фронт, чем углубляться вглубь территории. Вероятно, Генштаб именно так и пересмотрит ситуацию", — говорит Фокусу Жданов.

Эксперты считают, что у ВСУ есть высокие шансы удержать занятые позиции, однако относительно прекращения огня и дальнейшего "затишья" есть сомнения, ведь Россия вряд ли согласится на это, особенно на суше.

Напомним, сегодня украинская переговорная команда вместе с президентом Владимиром Зеленским отправляется в Саудовскую Аравию, где планирует встретиться с представителями США для продолжения переговоров по достижению мира. По словам украинского лидера, команда планирует договариваться также и о продолжении поддержки от Белого дома. Чтобы убедить США в том, что Зеленский стремится к заключению мира, украинская команда может предложить некоторые уступки на фронте. По информации издания Financial Times, среди таких уступок может быть частичное прекращение огня в Черном море.

"Количество боевых столкновений постоянно растет — уже более 150 в сутки. Россия стремится захватить как можно больше территории, поскольку понимает, что Дональд Трамп будет настаивать на закреплении линии разграничения и прекращении боевых действий — там где стоят сейчас. Ему не важно, в каком политическом контексте завершится война — главное, заставить стороны прекратить огонь", — говорит Жданов.

Поэтому, по его мнению, страна-агрессор не согласится на условия прекращения огня. Кроме того, для Украины этот сценарий мог бы сыграть на руку — в таком случае украинские войска остались бы на территории Курской области. Но что дальше? Украинские войска на территории России — это политическое поражение для Путина, и он будет вынужден реагировать.

"Сейчас ВС РФ осуществляют четвертую, самую масштабную попытку выбить нас из Курской области. Три предыдущие провалились. Хотя мы иногда отступали, но в целом удержали позиции. Теперь враг бросает в бой все возможные силы, в частности северокорейских наемников, которые уже приобрели боевой опыт и представляют более серьезную угрозу. Однако наши шансы на удержание позиций остаются высокими. Возможно, стоит сократить глубину присутствия и расширить линию фронта. Это мое личное мнение — Генштаб имеет более полную картину и примет соответствующие решения", — продолжает Жданов.

По мнению эксперта север от Малой Локни надо оставлять, потому что есть угроза окружения. Не такого масштаба как отмечают некоторые паблики, однако часть позиций ВСУ потеряли.

По словам Дмитрия Снегирева, в общем, ситуация остается сложной, но контролируемой. Украинские силы не оставляют свои позиции и реагируют на вызовы соответствующим образом. Несмотря на информационные вбросы со стороны России об угрозе окружения, украинское командование действует взвешенно и ответственно.

Напомним, 8 марта, бойцы десантно-штурмовой бригады ВСУ ликвидировали россиян, которые, пытаясь действовать по сценарию операции в Авдеевке, использовали инженерные сооружения для проникновения на подконтрольную Силам обороны территорию.

Позже стало известно, что "кадыровцы" приложили руку к провалу спецоперации "Труба" в Судже на Курщине. Все из-за их оператора БпЛА с позывным "Моисей", который обратился за помощью к губернатору Курской области.