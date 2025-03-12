Нардеп Костенко не подтвердил "полный выход из Суджи": какие изменения на карте DeepState

Российские войска вернулись в три села в Курской области, сообщили аналитики DeepState. Генштаб ВСУ показал карты, на которых Суджа находится под контролем Сил обороны.

Related video

Народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что бойцы Сил обороны полностью не вышли из Суджи Курской области. Между тем на карте аналитиков DeepState показана линия фронта, которая 12 марта сместилась за пределы российского города. Заявление Костенко опубликовало медиа "5 канал".

Костенко заявил, что пообщался с украинскими бойцами, которые воюют в Курской области. Они не подтвердили информацию о полном контроле россиян над Суджей. По словам собеседника, враг "зашел в определенную часть", но бои в середине города продолжаются. При этом он уточнил, что получил данные два часа назад.

"Они не подтверждают нашего полного выхода из Суджи. Есть информация, что россияне контролируют определенную территорию, которая за рекой находится. Но информация о том, что наши полные полностью вышли из Суджи, по состоянию на два часа назад, у меня нет", — сказал нардеп.

Также Костенко сообщил, что украинское командование пытается стабилизировать ситуацию. По его словам, на Курское направление бросают резервы, "новые войска". Также он подтвердил, что россияне пытаются прорваться на территорию Украины на западном (левом) фланге данного отрезка фронта.

"Противник продолжает давить, в том числе есть информация, что он там на некоторых направлениях зашел на территорию Украины и пытается удерживать наши уже территории, ну, путем, если мы посмотрим на карту, это с левого фланга", — слышно в комментарии медиа.

Бои в Курской области — аналитики о Судже

Днем 12 марта аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий. Карта показала, что линия фронта сместилась на юг от Суджи и российские войска, вероятно, полностью контролируют территорию населенного пункта в Курской области. Аналитики указали, что ВСУ вышли из сел Малая Локня (севернее Суджи), а также из Махновки и Замостья (восточнее).

Бои в Курской области — Суджа на карте DeepState 12 марта Фото: DeepState

Отметим, 12 марта Фокус писал о ситуации в Судже и в Курской области на основе официальных отчетов Генштаба ВСУ. На картах командования можно увидеть уменьшение площади, которую Силы обороны контролируют под Курском. При этом город Суджа обозначался как такой, который все еще находится в зоне контроля украинцев. В то же время появились видео российских военных, которые показывали, что якобы добрались до центральной площади населенного пункта.

Напоминаем, 10 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о планах Сил обороны в Курской области.