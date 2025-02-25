У США помер охоронець, який не врятував Кеннеді від кулі (відео)

Клінт Гілл, який був у Далласі, до кінця своїх днів звинувачував себе у смерті президента США.

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Агент Секретної служби Клінт Гілл, який намагався врятувати президента США Джона Кеннеді та першу леді Жаклін Кеннеді в Далласі 1963 року, помер у 93 роки. Про це пише Daily Mail.

Убивство Джона Кеннеді в Далласі 1963 року

Гілл помер у п'ятницю у себе вдома в Белведері, Каліфорнія, згідно з його видавництвом Gallery Books, підрозділом Simon & Schuster. Причина смерті не повідомляється.

Гілл був змушений піти у відставку на самому початку своєї кар'єри, оскільки його переслідували спогади про вбивство.

Хоча мало хто знає його ім'я, на відео, знятому Авраамом Запрудером під час убивства Кеннеді в Далласі 22 листопада 1963 року, видно, як Гілл намагався врятувати президента США і першу леді.

За свої дії того дня Гілл отримав нагороди Секретної служби і був підвищений на посаді, але протягом десятиліть звинувачував себе у смерті Джона Кеннеді. Він звинувачував себе в тому, що не відреагував досить швидко і з радістю віддав би своє життя, щоб врятувати президента.

"Якби я відреагував трохи швидше... А я б міг, я вважаю. І я проживу з цим до самої могили", — говорив заплаканий Гілл Майку Воллесу в програмі "60 хвилин" на CBS 1975 року, незабаром після того, як він вийшов на пенсію у віці 43 років за наполяганням лікарів.

Інтерв'ю Клінта Гілла

Агент зізнавався, що тільки під кінець життя зміг прийняти те, що сталося в Далласі.

У день убивства Кеннеді Клінта Гілла призначили охороняти першу леді Жаклін Кеннеді, і він їхав на лівій підніжці автомобіля, що слідував одразу за президентським лімузином.

Гілл пізніше розповідав, що він відреагував, почувши постріл і побачивши, як упав президент США: куля влучила Кеннеді в голову перш, ніж Гілл зміг дістатися до лімузина.

Відео Запрудера зафіксувало, як Гілл вистрибнув із машини Секретної служби, схопився за ручку багажника лімузина і підтягнувся на нього, коли водій натиснув на газ. Він змусив місіс Кеннеді, яка заповзла на багажник, повернутися на своє місце, коли лімузин рушив із місця.

Пізніше Гілл став агентом, відповідальним за охорону Білого дому, а потім помічником директора Секретної служби, пішовши у відставку через те, що він охарактеризував як глибоку депресію і повторювані спогади про вбивство.

Він пропрацював в офісі агентства в Денвері близько року, перш ніж приєднатися до елітної групи агентів, призначених для захисту президента США і першої сім'ї.

Після виходу на пенсію Гілл публічно говорив про вбивство лише кілька разів. Пізніше він написав кілька книг.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, повернувшись до Білого дому, наказав розсекретити останні секретні файли про вбивство Джона Ф. Кеннеді в Далласі 1963 року, щоб дати відповідь на популярне запитання "Хто вбив Кеннеді?" і припинити спекуляції на цю тему.