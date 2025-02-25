В США умер телохранитель, не спасший Кеннеди от пули (видео)

Клинт Хилл, который был в Далласе, до конца своих дней винил себя в смерти президента США.

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Агент Секретной службы Клинт Хилл, который пытался спасти президента США Джона Кеннеди и первую леди Жаклин Кеннеди в Далласе в 1963 году, умер в 93 года. Об этом пишет Daily Mail.

Убийство Джона Кеннеди в Далласе в 1963 году

Хилл умер в пятницу у себя дома в Белведере, Калифорния , согласно его издательству Gallery Books, подразделению Simon & Schuster. Причина смерти не сообщается.

Хилл был вынужден уйти в отставку в самом начале своей карьеры, поскольку его преследовали воспоминания об убийстве.

Хотя мало кто знает его имя, на видео, снятом Авраамом Запрудером во время убийства Кеннеди в Далласе 22 ноября 1963 года, видно, как Хилл пытался спасти президента США и первую леди.

За свои действия в тот день Хилл получил награды Секретной службы и был повышен в должности, но на протяжении десятилетий винил себя в смерти Джона Кеннеди. Он винил себя в том, что не отреагировал достаточно быстро и с радостью отдал бы свою жизнь, чтобы спасти президента.

"Если бы я отреагировал немного быстрее… А я бы мог, я полагаю. И я проживу с этим до самой могилы", — говорил плачущий Хилл Майку Уоллесу в программе "60 минут" на CBS в 1975 году, вскоре после того, как он вышел на пенсию в возрасте 43 лет по настоянию врачей.

Интервью Клинта Хилла

Агент признавался, что только под конец жизни смог принять то, что произошло в Далласе.

В день убийства Кеннеди Клинт Хилл был назначен охранять первую леди Жаклин Кеннеди и ехал на левой подножке автомобиля, следовавшего сразу за президентским лимузином.

Хилл позже рассказывал, что он отреагировал, услышав выстрел и увидев, как упал президент США: пуля попала Кеннеди в голову прежде, чем Хилл смог добраться до лимузина.

Видео Запрудера запечатлело, как Хилл выпрыгнул из машины Секретной службы, схватился за ручку багажника лимузина и подтянулся на него, когда водитель нажал на газ. Он заставил миссис Кеннеди, которая заползла на багажник, вернуться на свое место, когда лимузин тронулся с места.

Позднее Хилл стал агентом, отвечающим за охрану Белого дома, а затем помощником директора Секретной службы, уйдя в отставку из-за того, что он охарактеризовал как глубокую депрессию и повторяющиеся воспоминания об убийстве.

Он проработал в офисе агентства в Денвере около года, прежде чем присоединиться к элитной группе агентов, назначенных для защиты президента США и первой семьи.

После выхода на пенсию Хилл публично говорил об убийстве лишь несколько раз. Позже он написал несколько книг.

Напомним, президент США Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, приказал рассекретить последние секретные файлы об убийстве Джона Ф. Кеннеди в Далласе 1963 года, чтобы дать ответ на популярный вопрос "Кто убил Кеннеди?" и прекратить спекуляции на эту тему.