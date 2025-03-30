Трамп може залишатися президентом США ще два терміни через лазівку в Конституції, — Daily Mail

Незважаючи на те, що 22-а поправка в Конституції США обмежує повноваження президентів двома термінами, Дональд Трамп цілком законно може залишитися в Білому домі й надалі.

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Про це пише Daily Mail.

Зазначається, що можливість для Дональда Трампа залишитися на третій термін, а потенційно і на четвертий до січня 2037 року, коли йому виповниться 90 років, завдяки лазівці в законі дуже навіть імовірна.

Цей крок залежатиме виключно від тлумачення слова "вибори" і лояльності нинішнього віцепрезидента Джей Ді Венса. Хоча Трампу також буде потрібна і підтримка населення.

22-а поправка

"Жодна особа не може бути обрана на посаду президента більше ніж двічі, і жодна особа, яка обіймала посаду президента або виконувала обов'язки президента більше ніж два роки протягом строку, на який президентом було обрано іншу особу, не може бути обрана на посаду президента більше ніж один раз", — ідеться в тексті поправки, яка стала відповіддю на те, що Франкліна Рузвельта обирали чотири рази, утретє й учетверте під час Другої світової війни.

Він був єдиним президентом, який зробив це, оскільки Джордж Вашингтон встановив правило про два терміни правління.

Лазівка в 22-й поправці була описана в журналі Minnesota Law Review за 1999 рік. Там наголошується, що поправка стала предметом "широко розповсюдженого непорозуміння", водночас робиться висновок, що ідея про те, що двічі обраному президенту "конституційно заборонено" обіймати цю посаду знову, "вочевидь невірна" і забороняє переобрання тільки двічі обраного президента.

Ключова фраза в поправці свідчить, що "жодну особу не може бути обрано на посаду президента більше ніж двічі", і це означає, що двічі обраний президент не буде позбавлений можливості згодом знову обійняти свою посаду через відставку або смерть іншого президента.

Таким чином, як пишуть журналісти видання, Трамп міг би балотуватися на пост віце-президента, а Венс, як відкрито визнана номінальна фігура, очолив би список. Після приведення до присяги Венс може піти у відставку, дозволивши своєму віцепрезиденту Трампу обійняти його посаду.

Джей Ді Венс і Дональд Трамп Фото: Pittsburgh Post-Gazette

Щоб виграти четвертий термін, Трампу доведеться просто піти з посади президента до виборів 2032 року і стати напарником номінального кандидата в президенти, чи то Венс, чи то хтось інший.

При цьому остаточний текст ратифікованої 1951 року 22-ї поправки відрізнявся від більш ранніх версій, які виключали можливість третього терміну за будь-яких обставин. У первісному формулюванні зазначалося, що будь-хто, хто був президентом "протягом 365 календарних днів або більше в кожному з двох термінів, не має права обіймати посаду президента або виконувати обов'язки президента протягом будь-якої частини іншого терміну".

Можливо, припускають журналісти, це положення було пом'якшене, щоб припустити можливість повторного відкликання двічі обраного президента на пост у разі війни або надзвичайної ситуації. Однак це залишає відкритою можливість третього терміну для Трампа.

Верховний суд

Противники можуть оскаржити такий крок, однак професор Брюс Пібоді заявив, що Верховному суду буде "доволі складно" скасувати це рішення, з огляду на консервативний склад нинішнього суду і його схильність до текстуалістського тлумачення Конституції. Рішення, найімовірніше, буде засноване на визначенні слова "вибори", а не на тому, що мали на увазі автори 22-ї поправки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прихильники Дональда Трампа хочуть змінити конституцію країни і дозволити йому обиратися ще на один президентський термін.

Також Фокус писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа прагне домогтися припинення вогню в Україні до 30 квітня поточного року. Дата збігається із завершенням перших 100 днів його перебування на посаді.