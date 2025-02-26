Конституцію США можуть змінити: прихильники Трампа хочуть обрати його президентом ще раз

Згідно з конституцією США, одна людина може обіймати посаду президента максимум двічі. Трампісти хочуть збільшити термін перебування на посаді до 12 років. До наступних виборів Дональду Трампу буде 82 роки.

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Прихильники президента США Дональда Трампа хочуть змінити конституцію країни і дозволити йому обиратися ще на один президентський термін. Про це повідомили телеканалу NBC News кілька однодумців республіканця.

Примітно, що минулими вихідними під Вашингтоном проходила щорічна Конференція консервативних політичних дій. Її учасники принесли плакати з гаслами "Проєкт Третій термін", "За Трампа у 2028 році... і далі". А на одному з постерів Трампа намалювали в образі правителя Римської імперії Юлія Цезаря.

Трампа намалювали в образі правителя Римської імперії Юлія Цезаря

Один з організаторів зібрання розповів журналістам, що їхня мета — переконати консервативних республіканців підтримати поправку до конституції США від трампіста, члена палати представників від Теннессі Енді Оглса.

Поправка №22 Конституції США чітко говорить, що президентом не може стати одна й та сама людина більше двох разів. А політик пропонує збільшити максимальний термін перебування на посаді президента з 8 до 12 років.

Трамп не зробив нічого, щоб перешкодити ідеї його прихильників, і кампанія з переписування конституції Штатів перебуває на початковій стадії, повідомив NBC.

"Немає ані краплини сумнівів у тому, що Дональд Трамп може бути обраний на пост президента знову", — заявив каналу Джон Майкл Латтіг, відставний суддя федерального апеляційного суду.

Наступні президентські вибори у США відбудуться в листопаді 2028 року і Трампу до цього часу буде 82 роки.

Думки про серйозність перспективи зміни конституції розходяться серед законодавців Республіканської партії та колишніх радників, які працювали з Трампом. Існує стійка думка, що він просто знущається зі своїх критиків і натякає, що не збирається йти, розповіли співрозмовники каналу.

Нагадаємо, Дональд Трамп хоче запровадити "золоті карти" ціною 5 мільйонів доларів, які дають право на постійне місце проживання у США.

Раніше президент США показав створений ШІ ролик про "прекрасну Газу Трампа". Американський лідер хоче зробити з руїн "Рів'єру Близького Сходу" і розмістити там свої золоті статуї.