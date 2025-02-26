Конституцию США могут изменить: сторонники Трампа хотят выбрать его президентом еще раз

Согласно конституции США, один человек может занимать пост президента максимум два раза. Трамписты хотят увеличить срок нахождения на посту до 12 лет. К следующим выборам Дональду Трампу будет 82 года.

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Сторонники президента США Дональда Трампа хотят изменить конституцию страны и позволить ему избираться еще на один президентский срок. Об этом сообщили телеканалу NBC News несколько единомышленников республиканца.

Примечательно, что на прошлых выходных под Вашингтоном проходила ежегодная Конференция консервативных политических действий. Ее участники принесли плакаты с лозунгами "Проект Третий срок", "За Трампа в 2028 году… и дальше". А на одном из постеров Трампа нарисовали в образе правителя Римской империи Юлия Цезаря.

Трампа нарисовали в образе правителя Римской империи Юлия Цезаря

Один из организаторов собрания рассказал журналистам, что их цель — убедить консервативных республиканцев поддержать поправку к конституции США от трамписта, члена палаты представителей от Теннесси Энди Оглса.

Поправка №22 Конституции США ясно говорит, что президентом не может стать один и тот же человек более двух раз. А политик предлагает увеличить максимальный срок нахождения на посту президента с 8 до 12 лет.

Трамп не сделал ничего, чтобы помешать идее его сторонников и кампания по переписыванию конституции Штатов находится на начальной стадии, сообщил NBC.

"Нет ни капли сомнений в том, что Дональд Трамп может быть избран на пост президента снова", — заявил каналу Джон Майкл Латтиг, отставной судья федерального апелляционного суда.

Следующие президентские выборы в США пройдут в ноябре 2028 года и Трампу к этому времени будет 82 года.

Мнения о серьезности перспективы изменения конституции расходятся среди законодателей Республиканской партии и бывших советников, которые работали с Трампом. Существует устойчивое мнение, что он просто издевается над своими критиками и намекает, что не собирается уходить, рассказали собеседники канала.

Напомним, Дональд Трамп хочет ввести "золотые карты" ценой 5 миллионов долларов, которые дают право на постоянное место жительства в США.

Ранее президент США показал созданный ИИ ролик про "прекрасную Газу Трампа". Американский лидер хочет сделать из руин "Ривьеру Ближнего Востока" и разместить там свои золотые статуи.