Трамп может оставаться президентом США еще два срока из-за лазейки в Конституции, — Daily Mail

Несмотря на то, что 22-я поправка в Конституции США ограничивает полномочия президентов двумя сроками, Дональд Трамп вполне законно может остаться в Белом доме и в дальнейшем.

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Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что возможность для Дональда Трампа остаться на третий срок, а потенциально и на четвертый до января 2037 года, когда ему исполнится 90 лет, благодаря лазейке в законе очень даже вероятна.

Данный шаг будет зависеть исключительно от толкования слова "выборы" и лояльности нынешнего вице-президента Джей Ди Вэнса. Хотя Трампу также потребуется и поддержка населения.

22-я поправка

"Ни одно лицо не может быть избрано на должность президента более двух раз, и ни одно лицо, занимавшее должность президента или исполнявшее обязанности президента более двух лет в течение срока, на который президентом было избрано другое лицо, не может быть избрано на должность президента более одного раза", — говорится в тексте поправки, которая стала ответом на то, что Франклин Рузвельт избирался четыре раза, в третий и четвертый раз во время Второй мировой войны.

Он был единственным президентом, сделавшим это, поскольку Джордж Вашингтон установил правило о двух сроках правления.

Лазейка в 22-й поправке была описана в журнале Minnesota Law Review за 1999 год. Там отмечается, что поправка стала предметом "широко распространенного недопонимания", в то же время делается вывод, что идея о том, что дважды избранному президенту "конституционно запрещено" занимать этот пост снова, "явно неверна" и запрещает переизбрание только дважды избранного президента.

Ключевая фраза в поправке гласит, что "ни одно лицо не может быть избрано на должность президента более двух раз" и это означает, что дважды избранный президент не будет лишен возможности впоследствии вновь занять свой пост из-за отставки или смерти другого президента.

Таким образом, как пишут журналисты издания, Трамп мог бы баллотироваться на пост вице-президента, а Вэнс, как открыто признанная номинальная фигура, возглавил бы список. После приведения к присяге Вэнс может уйти в отставку, позволив своему вице-президенту Трампу занять его пост.

Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп Фото: Pittsburgh Post-Gazette

Чтобы выиграть четвертый срок, Трампу придется просто уйти с поста президента до выборов 2032 года и стать напарником номинального кандидата в президенты, будь то Вэнс или кто-то другой.

При этом окончательный текст ратифицированной в 1951 году 22-й поправки отличался от более ранних версий, которые исключали возможность третьего срока при любых обстоятельствах. В первоначальной формулировке указывалось, что любой, кто был президентом "в течение 365 календарных дней или более в каждом из двух сроков, не имеет права занимать должность президента или исполнять обязанности президента в течение любой части другого срока".

Возможно, предполагают журналисты, это положение было смягчено, чтобы допустить возможность повторного отзыва дважды избранного президента на пост в случае войны или чрезвычайной ситуации. Однако это оставляет открытой возможность третьего срока для Трампа.

Верховный суд

Противники могут оспорить такой шаг, однако профессор Брюс Пибоди заявил, что Верховному суду будет "довольно сложно" отменить это решение, учитывая консервативный состав нынешнего суда и его склонность к текстуалистскому толкованию Конституции. Решение, скорее всего, будет основано на определении слова "выборы", а не на том, что имели в виду авторы 22-й поправки.

Напомним, ранее стало известно, что сторонники Дональда Трампа хотят изменить конституцию страны и позволить ему избираться еще на один президентский срок.

Также Фокус писал, что администрация президента США Дональда Трампа стремится добиться прекращения огня в Украине до 30 апреля текущего года. Дата совпадает с завершением первых 100 дней его пребывания на посту.