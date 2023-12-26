Таунхаус из фильма "Один дома 2" выставили на продажу за $6,7 млн (фото)

На адрес в районе Верхнего Вест-Сайда до сих пор приходят письма на имена героев фильма 30-летней давности. Дом с четырьмя спальнями и пятью ванными комнатами, по словам журналистов, все же отличается от сценических декораций 1992 года.

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Таунхаус из фильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" продают за 6,7 млн долларов. Речь о доме, в котором герою Маколея Калкина удалось перехитрить банду "Липких бандитов". Об этом пишет The Daily Mail.

У дома с четырьмя спальнями и пятью ванными комнатами все же мало общего со сценическими декорациями 1992 года.

Дом в Нью-Йорке, где снимали "Один дома-2"

Тем не менее торговые агенты продают здание как местную достопримечательность и говорят, что семье, которая приобрела его в 2009 году, под Рождество до сих пор приходят письма на имя Роба Маккалистера, дяди Кевина.

Дом в Нью-Йорке, где снимали "Один дома-2"

В былые годы снаружи выстраивались очереди туристов желающих сфотографироваться. Сейчас уже реже.

Дом в Нью-Йорке, где снимали "Один дома-2"

"И хотя фильм вышел на экраны двадцать лет назад [31 год, дата релиза: 20 ноября 1992 года], на адрес владельцев дома все еще приносят письма от детей. Также несколько дней назад пара туристов из Германии стояла снаружи и снимала его", — рассказали агенты по недвижимости Николь Кэти и Декстер Гуерри.

Дом в Нью-Йорке, где снимали "Один дома-2"

На онлайн-площадке Zillow здание XIX века из типичного для Нью-Йорка коричневого камня названо "изысканным". Его спроектировал американский архитектор Мартин Фердон. Утверждается, что жилище совмещает в себе элегантность былых времен и современный комфорт.

Дом в Нью-Йорке, где снимали "Один дома-2"

При входе в дом посетителей встречают высокие потолки и широкий холл, ведущий к парадной лестнице.

На первом этаже дома — декоративная лепнина, пол из орехового дерева, два окна эркера, гостиная и столовая со стеклянными дверями, ведущими в роскошный сад — редкая особенность на Манхэттене.

В объявлении также упоминается, что сад предлагает "безмятежное уединение" с деревьями, деревянной террасой и патио голубого камня.

Дом в Нью-Йорке, где снимали "Один дома-2"

В передней части гостиной — кабинет с высокими окнами и ванной комнатой.

Дом выставлен на продажу с весны этого года. Первоначально его пытались продать за 7,65 млн долларов, но впоследствии цену снизили.

Напомним, что журналисты NYT подсчитали состояние семьи Кевина из "Один дома".

Также сообщалось, что поклонник рождественского фильма Джеффри Лайонс из США подсчитал, сколько бы Кевину МакКалистеру пришлось потратить денег на поход в супермаркет сегодня.