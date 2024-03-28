Маколей Калкин поздравил свою возлюбленную Бренду Сонг с 36-летием (фото)

Актер "Один дома" и актриса сериала "Жизнь Зака ​​и Коди" вместе с 2017 года. Пара воспитывает двоих сыновей.

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Американский актер Маколей Калкин, возможно, и не рассказывает о своей семейной жизни с Брендой Сонг, но он постоянно говорит о своей любви к ней. 27 марта актер нежно поздравил возлюбленную Бренду с днем рождения, сообщает Hello Magazine.

В среду Маколей в Instagram поделился фотографией Бренды, изображенной в халате, с завернутыми в полотенце волосами и бутылкой шампанского рядом с ней.

"С днем ​​рождения лучшего друга, матери, союзника, коллеги, возлюбленной и партнера, которого я когда-либо мог пожелать. Ты — моя жизнь. Я люблю тебя", — подписал пост 43-летний Маколей.

Поклонники поспешили перейти к разделу комментариев под публикацией и поздравить Бренду: "С Днем рождения! Женщина, которая вернула свет и спасла нашего любимого Кевина Маккалистера", имея в виду культового персонажа Маколея "Один дома". Другие поклонники также опубликовали свои поздравления и пожелания супруге Калкина: "Самое лучшее. Вы оба заслуживаете самого лучшего. С днем ​​рождения твою любовь!", С Днем рождения, Бренда, надеюсь, у тебя замечательный день", "Она Овен?? Не удивительно, что она такая удивительная. Самые удивительные люди — Овны! С днем рождения!", "Я люблю вас, ребята".

В начале 2022 года стало известно, что Маколей и Бренда помолвлены; в апреле 2021 года у них родился первый ребенок, сын Дакота, а в 2022 году родился еще один сын, имя которого они не разглашают.

Напомним, в декабре прошлого года Маколей Калкин впервые показал обоих подросших сыновей. Актер признался, что сейчас по-настоящему счастлив и имеет цель в жизни.