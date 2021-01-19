Жириновський порівняв Байдена з Єльциним

Політик прокоментував заяву Трампа про те, що він не буде присутній на інавгурації наступника.

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський порівняв Джозефа Байдена, обраного 46-м президентом США, з Борисом Єльциним і його соратником Геннадієм Бурбулісом.

"Для Байдена ганьба, що йому ніхто не передає владу. 20 січня він увійде в порожню резиденцію президента США, як в 1991 році в Кремль увійшли Єльцин і Бурбуліс" — написав політик у своєму telegram-каналі.

Таким чином він відреагував на заяву Трампа про те, що той не буде присутній на інавгурації свого наступника. Як повідомляє ABC, він стане першим чинним президентом, який пропустить церемонію після Ендрю Джонсона в 1869 році.

За американською традицією, новий і попередній президенти разом їдуть в Капітолій США на церемонію, яка є символом мирного переходу влади, однак Трамп, впевнений в тому, що у нього вкрали перемогу, вирішив проігнорувати церемонію. Вранці 20 січня, після прощання на військовій базі Ендрюс, він полетить до свого маєтку у Флориду.

Очікується, що в інавгурації візьме участь віце-президент Майк Пенс.

Нагадаємо, ще в листопаді Жириновський порадив кандидату в президенти США від Республіканської партії Дональду Трампу не впадати у відчай і продовжувати боротьбу за Овальний кабінет. Більш того, глава "ЛДПР" заявив, що може замінити президента у фільмі "Один удома-2", коли стало відомо, що кадри з Трампом виріжуть з картини.