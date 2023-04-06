На думку голови ЛДПР Леоніда Слуцького, оцінки та прогнози цифрової версії Володимира Жириновського про нинішню ситуацію у світі послужать успішному розвитку майбутнього Росії.

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У Ліберально-демократичній партії Росії вирішили створити політичний алгоритм "Жириновський", заснований на "спадщині" покійного російського політика. Про це заявив голова ЛДПР Леонід Слуцький з нагоди відкриття пам'ятника Володимиру Жириновському 6 квітня.

Російський депутат повідомив, що для досягнення цієї мети при Університеті світових цивілізацій буде започатковано Інститут для вивчення спадщини Володимира Жириновського. За словами політика, всі публікації, виступи, листи та висловлювання Жириновського будуть оцифровані.

"Смерть безсила перед величчю непересічного російського політика. Думки, ідеї, прогнози та пророцтва Володимира Вольфовича продовжують жити, вражаючи глибиною і точністю. Це дорогоцінний спадок, залишений Росії та світу, ми повинні дбайливо зберігати", — заявив глава ЛДПР.

Леонід Слуцький заявив про створення нейромережі "Жириновський"

Депутат зазначив, що алгоритм зможе змоделювати ту позицію, яку зайняв би Жириновський у нинішніх умовах. На його думку, ці оцінки та прогнози послужать успішному розвитку майбутнього Росії.

Як стверджує Слуцький, до створення нейромережі буде залучено "талановиту молодь" Росії. Політик також висловив упевненість у тому, що розробка буде успішною.

Нагадаємо, що 6 квітня минулого року стало відомо про смерть засновника та голову Ліберально-демократичної партії Росії Володимира Жириновського. Глава ЛДПР довго хворів і помер у віці 75 років.

Ми також писали про те, що 3 квітня голова Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін анонсував заборону діяльності Міжнародного кримінального суду та інших органів, "спрямованих проти РФ". Росіянам також заборонять публічно закликати до виконання їх рішень та співпрацювати з ними.